Veens bedrijf beschermt caissières tegen coronavirus

VEEN • Vos Kunststoffen in Veen ziet in deze coronacrisis de vraag naar kunststof platen stijgen. Deze week wordt een zestal afgeleverd en gemonteerd bij de Jumbo in Veen, zodat caissières daar veilig hun werk kunnen doen.

Eigenaar Arnoud Vos had zelf eigenlijk nog niet zo bij stil gestaan bij deze beschermingsmaatregel, maar sinds deze week kloppen o.a. supermarkten bij zijn bedrijf aan voor kunststof platen.

Het uitgangspunt: achter een plaat van bijvoorbeeld plexiglas zijn kassamedewerkers beschermd tegen hoestende en niezende klanten en kunnen ze hun werk doen zonder dat ze continu het risico lopen het coronavirus op te lopen.

"Die platen zijn puur ter bescherming", zegt Vos.

Lidl België

De eerste platen worden deze week in supermarkt Jumbo in Veen geplaatst en ondertussen ligt bij Vos Kunststoffen een aanvraag van de Lidl in België, die in meer dan 300 filialen dezelfde maatregelen wil treffen. "Bij elkaar zijn dat ruim 1500 platen", rekent Vos voor.

Niet alleen supermarkten, maar ook coffeeshops en apotheken weten de weg naar Veen te vinden, zodat ze vanachter kunststof toch hun klanten kunnen bedienen.

Voor Vos Kunststoffen betekent het voor nu in ieder geval extra werk, zegt Vos. "Onze andere projecten lopen vooralsnog gelukkig gewoon door. Dit komt er extra bij. En de vraag komt steeds meer voorbij."