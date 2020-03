Burgemeester Lichtenberg schrijft brief aan Altena

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft een open brief aan de inwoners van Altena geschreven.

Daarin schrijft hij het volgende:

Beste mensen, inwoners van Altena,

De Coronacrisis heeft grote gevolgen in ons land en in Altena.

Altena was een van de eerste gemeenten in ons land waar het Coronavirus sinds zaterdagavond 29 februari werd gesignaleerd. Sinds die eerste meldingen houdt het virus ons allemaal steeds meer bezig. En langzaam maar zeker worden de maatregelen die genomen worden ingrijpender. We kunnen er niet meer omheen. En de verwachting is nu dat dat zelfs nog maanden kan duren. Scholen zijn inmiddels grotendeels dicht en een bezoekje aan onze senioren wordt afgeraden.

Dat is nogal wat. Het virus heeft enorme impact op onze levens. En dan denk ik eerst en vooral aan die families die daadwerkelijk getroffen zijn door het virus. De een heeft slechts lichte kwalen en wellicht nauwelijks klachten, maar voor een ander heeft de besmetting grote gevolgen. Ik begrijp dat ouderen en kwetsbaren in onze samenleving zich zorgen maken, net als de mensen in hun omgeving. Ik leef met u mee.

Maar de crisis heeft ook grote impact op onze economie, op onze bedrijven, winkels en hun werknemers en onze ZZP'ers. Velen voelen de gevolgen direct in hun inkomen en werk en maken zich zorgen over de mogelijke effecten op korte en lange termijn.

Alleen door samen op te trekken, kunnen we het virus overwinnen en de gevolgen beperken

Daar hebben we iedereen bij nodig. Zeker in Altena, waar gemeenschapszin hoog in het vaandel staat, kunnen we dat van elkaar verwachten. Het is hartverwarmend om te zien en te horen welke initiatieven mensen daartoe ondernemen om binnen hun kernen en gemeenschappen naar elkaar te blijven omzien. Blijf dit doen en blijf dit doen op een manier die past bij het bestrijden van deze crisis.

In plaats van een bezoekje bij een oudere alleenstaande, kunnen we hen ook regelmatig bellen of een brief of kaartje sturen. In plaats van langsgaan bij familie, kunnen we wellicht een skype of facetimegesprek voeren.

Ook al kunnen we niet binnenlopen bij de buren, naar elkaar omkijken in de straat en boodschappen halen en voor de deur zetten als dat nodig is, kan wel. Met gepaste afstand kunnen we er zijn voor elkaar. En dat is de komende tijd belangrijker dan ooit.

In Altena kunnen wij dat, daar twijfelt niemand aan. En ik vraag aan u: kunt en wilt u ook iets betekenen in uw dorp, sluit aan. Samen komen wij deze periode door.

Laten we de adviezen van deskundigen en de richtlijnen goed opvolgen

Daarmee helpen we niet alleen onszelf maar ook onze dierbaren en alle anderen die wij ontmoeten.

De hygiëne maatregelen, ik hoef ze hier niet meer te noemen, u kent ze wel, volg ze op. Ze zijn eenvoudig na te leven, doet u dat ook alstublieft. Heeft u (lichte) klachten, blijf dan thuis. Ga niet in ruimtes dicht bij elkaar staan. Groepen van meer dan 100 personen zijn verboden. Maar zoek ook kleinere gezelschappen niet te veel op. Bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn, sla ze over of stel ze uit.

Dat is voor ons allen een opgave die zwaar valt. Maar we doen dit niet alleen voor onszelf, we doen dit ook voor onze omgeving en vooral voor onze medemensen die het meest kwetsbaar zijn.

Als uw burgemeester doe ik mijn uiterste best om al het nodige en het mogelijke te doen wat in deze periode goed is voor onze gemeente en voor u. Dat doe ik samen met het college, met de gemeenteraad en met onze medewerkers. Wij bekijken iedere dag welke maatregelen wij kunnen en moeten nemen om het beleid dat door deskundigen en door het kabinet wordt uitgedacht, bij ons toe te passen. Wij ondersteunen de acute en niet-acute zorg, de scholen en de hulpdiensten daar waar mogelijk. We zijn alle mensen die in die sectoren voor ons allen werken daar zeer dankbaar voor.

Onze gemeentelijke dienstverlening aan u gaat gewoon door, de winkel blijft open voor alle vitale processen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het sociaal domein, het ophalen van afval en openhouden van de milieustraten. Maar ook voor dringende burgerzaken kunt u bij ons terecht. Daarbij houden wij ons ook zoveel mogelijk aan de landelijke afspraken en werken medewerkers waar dat kan thuis. Overleggen en bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn in deze periode, worden geannuleerd of uitgesteld.

Op onze website, www.gemeentealtena.nl vindt u continu de meest actuele informatie van het RIVM en de Rijksoverheid. U kunt ook bellen met het RIVM, 0800-1351 als u vragen of zorgen heeft over het virus, neem dan met hen contact op. Zij zijn er voor u.

Ik wens ons allen toe dat we het gewone leven straks weer snel op kunnen pakken. Maar bovenal wens ik u en uw dierbaren veel sterkte toe.

Egbert Lichtenberg,

Burgemeester