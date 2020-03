Havendagen in Werkendam uitgesteld tot volgend jaar

WERKENDAM • In verband met het coronavirus worden de Havendagen in Werkendam, dit jaar gepland op 3 en 4 juli, doorgeschoven naar 2021.

"De gevolgen van de coronacrisis hebben nu al zo'n grote impact op de voorbereidingen, dat het programma niet gerealiseerd kan worden op de manier die wij voor ogen hebben", zo meldt Dick Hoogendoorn, voorzitter van de commissie Havendagen.

Onzeker

"Wij hopen uit de grond van ons hart dat de crisis binnen afzienbare tijd bezworen zal worden, maar realiseren ons ook dat het enige tijd kan duren voordat we hier doorheen zijn. Het is volstrekt onzeker wanneer we, samen met het bedrijfsleven, weer vooruit kunnen met de organisatie van de Havendagen. Wij zijn nu in een fase waarin we belangrijke organisatorische beslissingen ten aanzien van het evenement moeten nemen. Daarbij realiseren wij ons dat sponsoren hun tijd, geld en energie in de komende tijd voor belangrijke zaken nodig zullen hebben. Ook verwachten wij dat het perspectief voor de reeds aangemelde deelnemers anders is dan beoogd. Dit alles overwegende, hebben wij besloten de Havendagen in Werkendam uit te stellen. Hoe spijtig dit ook is."

De commissie Havendagen Werkendam bedankt de sponsoren en deelnemers die zich tot nu toe hebben aangemeld en hoopt in 2021 alsnog een mooi evenement met zo'n 25.000 bezoekers te kunnen aanbieden.