Scholen in Altena dicht: 'Voelt heel raar'

ALTENA • Ouders van kinderen die op een basisschool van De Stroming zitten konden dinsdag lesmateriaal voor de komende drie weken ophalen.

Leerkrachten zijn op bepaalde tijden via e-mail bereikbaar voor extra uitleg en Ton Lenting van het college van bestuur van de vereniging van protestantse basisscholen in het Land van Heusden en Altena hoopt dat de kinderen zo nog iets van de lesstof meekrijgen.

Eindtoets voor groep 8

"Ook educatieve uitgeverijen stellen extra materiaal beschikbaar en alles bij elkaar moeten we zo heel ver komen", zegt Lenting. "Maar als dit nog langer gaat duren, komen we op den duur in de problemen met onze instructiemomenten, de uitleg van de lesstof. En mogelijk moet de centrale eindtoets voor groep 8 op 15, 16 en 17 april wel uitgesteld worden."

Met 'dit' bedoelt Lenting natuurlijk de sluiting van alle scholen in Nederland om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op locaties van De Stroming werden maandag 'nul tot vijf' kinderen van ouders met cruciale beroepen opgevangen. Iedere dag zijn daarvoor twee leerkrachten ingeroosterd. De rest zit, net als de kinderen, grotendeels thuis.

Begrip

"Het voelt heel raar dat de scholen gesloten zijn", aldus Lenting, die benadrukt dat er veel begrip is. "Ik heb niet één vervelende reactie gehad, niet van leerkrachten en niet van ouders. Als er vragen zijn, worden die op een vriendelijke en sympathieke manier gesteld. Het is geen fijne situatie, maar ik hoop dat we als samenleving kunnen laten zien dat we ook echt een gemeenschap zijn in Altena."

Ook op het Altena College in Sleeuwijk is geen onvertogen woord gevallen. Ook hier zijn docenten druk om de leerlingen digitaal op een goede manier van lesmateriaal te voorzien, vertelt rector Gijsbert van der Beek.

Mogelijkheden voor leerlingen om bijvoorbeeld in de cloud te werken en contact te hebben met hun docent worden versnel uitgerold. Van der Beek gaat daarbij uit van een 'stukje eigen verantwoordelijkheid'.

Examenleerlingen

"Zeker van de examenleerlingen. Als we op 7 april weer open mogen, krijgen we het allemaal wel geplooid. Maar als het later wordt gaan we al richting de meivakantie en zullen de landelijke examens misschien wel uitgesteld moeten worden."

Zover is het allemaal nog niet. Woensdag kunnen leerlingen op de Sleeuwijkse school de boeken die ze nodig hebben uit hun kluisje komen halen. "Op achternaam en uiteraard op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar", zegt Van der Beek, die verder spreekt van een 'merkwaardige periode'. "Maar ook hier slaan we ons wel weer doorheen."