Rotondes tussen Nieuwendijk en Giessen afgesloten voor werkzaamheden

REGIO • Vanwege werkzaamheden aan de N322 tussen Nieuwendijk en Giessen worden rotondes op de route tijdelijk afgesloten.

De werkzaamheden zijn verdeeld over zes avonden en nachten tussen 23 en 31 maart. Op de volgende momenten zijn de volgende rotondes afgesloten voor al het verkeer. Van 23 maart 18:00 uur tot 24 maart 7:00 uur: de rotonde Doornseweg in Nieuwendijk en de rotonde Stenenheul in Waardhuizen; Van 24 maart 18:00 uur tot 25 maart 7:00 uur: de rotonde Stenenheul in Waardhuizen en de rotonde Sportlaan in Almkerk; Van 25 maart 18:00 uur tot 26 maart 7:00 uur: de rotonde Sportlaan in Almkerk en de rotonde N322/N267 in Giessen; van 26 maart 18:00 uur tot 27 maart 7:00 uur: de rotonde N322/N267 in Giessen en de rotonde Woudrichemseweg/Sjersestraat in Almkerk; van 27 maart 18:00 uur tot 28 maart 7:00 uur: de rotonde Woudrichemseweg/Sjersestraat in Almkerk en de rotonde Parallelweg in Giessen; van 30 maart 18:00 uur tot 31 maart 7:00 uur: de rotonde Parallelweg in Giessen.

De provincie Noord-Brabant voert in de avonden en nachten tussen 23 en 31 maart op de N322 tussen Nieuwendijk en Giessen onderhoudswerkzaamheden uit.

In deze periode sluit de provincie op verschillende momenten rotondes op deze route af.

Extra reistijd

Tijdens het onderhoud wordt het verkeer omgeleid. Er zijn omleidingsroutes aangegeven. Automobilisten moeten rekening met extra reistijd.

De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de weg veilig en bereikbaar te houden.

Geluidsoverlast

De provincie heeft met de uitvoerder Vermeulen Groep afgesproken dat omwonenden door de uitvoerder worden geïnformeerd.

Mogelijk is er geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden.

Mensen die vragen hebben kunnen contact opnemen met de provincie Noord-Brabant via 073-6812812.

