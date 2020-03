Burgemeester Lichtenberg: 'Help elkaar in deze coronacrisis'

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg roept inwoners van Altena op begrip voor elkaar te hebben en elkaar te helpen in deze coronacrisis.

"Treed elkaar met begrip tegemoet en ondersteun elkaar, ook als deze crisis straks weer voorbij is." Hij wijst daarbij met name op mensen die deze dagen het land draaiende houden, zoals mensen in de zorg en het onderwijs, maar ook de afvalophalers en de hulpdiensten.

Hamsteren

"Zorg ervoor dat zij na een dag hard werken ook nog hun boodschappen kunnen doen. Hamsteren is nergens voor nodig, er is genoeg", zegt Lichtenberg.

Het zijn drukke dagen voor de burgemeester. Bij de gemeente Altena komen vooral praktische vragen binnen over wat nu precies wel en niet mag in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. De deuren van horecagelegenheden en restaurants zijn sinds zondagavond voor drie weken op slot. "Maar afhalen bij een cafetaria mag nog wel, net als eten thuis laten bezorgen."

Bruiloften en begrafenissen

Tegelijkertijd denkt de gemeente mee met hoe bijvoorbeeld begrafenissen en bruiloften in Altena 'binnen de regels' toch door kunnen gaan. Donderdag werd bekend dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen verboden zijn. "Sommige mensen stellen hun huwelijk daarom uit", weet de burgemeester, die verder merkt dat inwoners 'verstandig' omgaan met de organisatie van grote bijeenkomsten.

Veel mensen kiezen ervoor om ook kleinschaligere activiteiten niet door te laten gaan, tot tevredenheid van Lichtenberg. "Iedereen wordt geraakt door het virus, dus laten we met elkaar ook zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM aanhouden om ervoor te zorgen dat het coronavirus minder snel om zich heen kan grijpen. Dat is ook een van de redenen dat de meeste gemeentelijke accommodaties gesloten worden."

Het RIVM maakte maandagmiddag bekend dat er inmiddels twaalf personen in Altena positief getest zijn op het coronavirus. "Dat aantal loopt gestaag op, maar het tempo valt mij nog mee. Hoe het verder verloopt is vooralsnog koffiedik kijken, niet alleen hier, maar in heel Nederland", zegt Lichtenberg.

Privacy

Inwoners vragen zich af waarom de woonplaats van besmette personen doorgaans niet bekend gemaakt wordt. Volgens de burgemeester worden daar uit privacyoverwegingen geen mededelingen over gedaan. "Daarnaast vraagt de GGD deze mensen om thuis te blijven, zodat ze anderen niet besmetten. En dat doen ze ook."

Bovendien wordt verondersteld dat meer mensen het coronavirus bij zich dragen, reden voor Lichtenberg het algemeen geldende advies nog maar eens te herhalen. "Heb je klachten, zoals verkoudheid, hoest of koorts? Blijf dan thuis."

Acties in de kernen

Ondertussen worden op verschillende plekken in Altena acties opgetuigd om mede-inwoners te helpen. "Hartverwarmend", vindt Lichtenberg. "Kijk in je eigen kern of je je bij zo'n actie aan kunt sluiten."

Tom Oostra