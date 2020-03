Burgemeester: 'Denk ook over uitstel van bijeenkomsten met minder dan 100 personen'

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft inwoners van Altena nog maar eens op het hart gedrukt goed na te denken of ze een bijeenkomst met minder dan 100 personen wel door willen laten gaan.

"Als je het niet per se nodig hebt om die bijeenkomst te houden of het kan worden uitgesteld, denk daar dan over na om dat te doen", zegt Lichtenberg in een videoboodschap.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn in Brabant inmiddels verboden om zo verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Lichtenberg roept daarnaast nogmaals op om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Zodat zwakke mensen en onze mede-inwoners beschermd worden."

Bedanken

Toch ziet de burgemeester al dat heel veel mensen daar 'verstandig mee omgaan'. "En ik zie dat veel mensen heel hard aan het werken zijn om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en ik wil iedereen daarvoor bedanken."