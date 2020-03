Beatrixziekenhuis zegt niet urgente operaties af; één medewerker positief getest op coronavirus

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zegt alle geplande, niet urgente operaties vanaf maandag 16 maart af.

Daarmee bereidt het Beatrixziekenhuis zich verder voor op een grootschaliger uitbraak van het coronavirus. Het ziekenhuis verwacht dat het veel patiënten met het coronavirus of een verdenking op het coronavirus op zal gaan vangen.

Het uitstellen van niet urgente operaties is één van de maatregelen. Er wordt daarnaast een verpleegafdeling vrijgemaakt om op grotere schaal coronapatiënten te verplegen en te behandelen.

Afspraken

Alle afspraken op de poliklinieken worden, indien mogelijk, omgezet naar telefonische afspraken. Alle niet noodzakelijke poliafspraken worden uitgesteld. Alle patiënten worden persoonlijk op de hoogte gesteld over wat er gebeurt met hun afspraak.

Alle medisch urgente operaties gaan wél door in het Beatrixziekenhuis. Dit betreft spoedoperaties en behandelingen waarbij uitstel een negatief gevolg zou kunnen hebben op de verwachte uitkomst van behandeling.

Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd wanneer hun ingreep wordt afgezegd. Patiënten die geen bericht krijgen, kunnen er op rekenen dat hun operatie doorgaat.

De zorg aan patiënten die al opgenomen zijn en aan acute patiënten gaat uiteraard door.

Medewerker positief getest

Intussen is één medewerker van het Beatrixziekenhuis positief getest op het coronavirus. Deze medewerker verblijft nu thuis in quarantaine. Het is niet bekend via welke bron hij of zij besmet is geraakt.