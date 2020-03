Burgerstem Altena verzoekt vergadering uit te stellen om coronavirus

ALTENA • Burgerstem Altena wil aanstaande dinsdag vanwege het coronavirus niet vergaderen.

Fractievoorzitter Pauline van den Tol heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de griffier.

"Ik begrijp dat er dan zaken blijven liggen, maar dat is niet onoverkomelijk", zegt ze.

"De gezondheid van de betrokken burgers, raadsleden en burgerleden is wat ons betreft nu even belangrijker. Geen paniek, maar wel heel overwogen. Laten we een goed voorbeeld zijn voor al onze inwoners van Altena."

Afgelopen dinsdag werd een extra Altenaronde over het sociaal domein al uitgesteld vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM. Volgens het vergaderschema op de website van de gemeente Altena is die bijeenkomst vooralsnog verplaatst naar komende dinsdag 17 maart.