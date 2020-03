Vijfde inwoner Altena positief getest op corona

ALTENA • In de gemeente Altena is een vijfde inwoner positief getest op het coronavirus.

Dat meldt de gemeente op haar website.

Voor inwoners van Noord-Brabant geldt sinds dinsdagmiddag een nieuwe richtlijn. Er wordt een dringend beroep gedaan op alle inwoners om tot en met maandag 16 maart de sociale contacten tot een minimum te beperken.

Verklaring burgemeester Lichtenberg

Burgemeester Egbert Lichtenberg staat in nauw contact met alle betrokken partijen zoals de GGD, het RIVM en de Veiligheidsregio.

"Het valt niet mee om het coronavirus onder controle te krijgen. Het is belangrijk dat we ons hier samen voor inzetten", zegt hij in een verklaring.

"U heeft vast allemaal gehoord dat er van de inwoners van Noord-Brabant een extra inspanning wordt gevraagd. Er ligt een dringende oproep om tot en met maandag 16 maart de sociale contacten te beperken. Als dat in uw situatie kan, probeert u zich daar dan ook aan te houden. Het is een goede preventieve maatregel die veel besmettingen kan voorkomen."

Natuurlijk is dat niet voor iedereen mogelijk, stelt Lichtenberg.

"Bent u bijvoorbeeld mantelzorger of werkt u in de zorg of in het onderwijs, dan bent u daar juist hard nodig. Maar ook dan kunt u wellicht na het werk meer thuisblijven dan u gewend bent. Voor iedereen is de situatie anders, maar ik wil u vragen om te doen wat u kunt om aan deze oproep tegemoet te komen. Daarnaast blijven de hygiëne adviezen ook belangrijk. Was uw handen regelmatig, gebruik papieren zakdoekje en nies in uw elleboog. En, schud geen handen! Het zijn kleine dingen met grote gevolgen. Dank u wel voor uw medewerking."