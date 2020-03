ALTENA • Organisaties, verenigingen en instellingen zetten vanwege het coronavirus en de specifieke richtlijnen van het RIVM voor de provincie Noord-Brabant om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan een streep door evenementen en bijeenkomsten.

Hieronder een overzicht, dat de komende dagen steeds bijgewerkt zal worden.

Gemeente Altena

De gemeente Altena heeft in lijn met de provincie besloten dat alle gemeentelijk bijeenkomsten met 25 personen of meer niet doorgaan. Zo ging de Altenaronde van dinsdagavond niet door en ook de presentaties van studenten van de Breda University of Applied Sciences, waarvoor de media was uitgenodigd, gaan woensdag niet door.

Trema Welzijn

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen van het coronavirus in Noord-Brabant volgt Trema Welzijn de landelijke richtlijnen en de stichting heeft daarom besloten om alle activiteiten en bijeenkomsten voor deze én volgende week te annuleren. Updates van Trema volgen via de media en door berichtgeving bij de verschillende locaties.

Voorstelling 't Hanks Genoegen

Ook toneelvereniging 't Hanks Genoegen heeft moeten besluiten de uitvoeringen van zaterdag 21 en zaterdag 28 maart uit te stellen in verband met de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. De nieuwe speeldata zijn vrijdag 19 en zaterdag 20 juni. Reeds gekochte kaarten blijven geldig. Op zaterdag 23 mei tussen 14:00 en 15:30 uur kunnen mensen deze eventueel ruilen of retourneren. De toneelvereniging roept verder op om de Facebook-pagina in de gaten te houden.

Kerken

De kinderbiddagdienst van de hervormde gemeente in Andel gaat woensdag 11 maart niet door. Er wordt nog nagedacht of deze dienst op een later moment wél doorgaat. De avonddienst gaat wel door. Daarbij worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

De kleine kerkenraad van de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk heeft besloten dat de biddagdienst woensdag 11 maart niet doorgaat. Ook gaat er een streep door de dienst van zondag 15 maart. "We vinden dat we in deze situatie niet het risico moeten nemen een grote groep met onder andere kwetsbare ouderen samen te brengen, met de mogelijke grote gevolgen als er besmetting plaatsvindt", aldus scriba Bart Verhoeven. Ook het soepbuffet voor World Servants in de aangrenzende Skybox gaat zaterdag 14 maart niet door.

De cantatedienst van zondag 15 maart in de gereformeerde kerk in Almkerk komt vanwege het coronavirus te vervallen.

Het eten voor alleenstaanden op dinsdag 17 maart in de hervormde kerk in Rijswijk gaat eveneens niet door. Betrokkenen krijgen hierover een mail.

De jaarlijkse school- en kerkdienst in Werkendam van zondag 15 maart is afgelast vanwege het coronavirus. In overleg met de scholen Het Kompas en Het Baken en de hervormde en gereformeerde kerk is besloten de dienst te verplaatsen naar een later tijdstip. Scholen werken een week lang aan een bijbels thema dat tijdens de zondagse diensten wordt afgesloten. Het cancelen is gebeurt op basis van advies van de landelijke PKN en richtlijnen van de GGD en RIVM. De jaarlijkse diensten worden altijd druk bezocht en vormen zo een verhoogd risico voor verspreiding van het coronavirus.

Paaswandeltocht WSV De Vrijbuiters

Het bestuur van wandelsportvereniging De Vrijbuiters in Wijk en Aalburg heeft besloten om de Paaswandeltocht van maandag 13 april (Tweede Paasdag) te schrappen. Ook brengen de wandelaars tot 1 mei geen gezamenlijk bezoek meer aan andere georganiseerde wandeltochten.

Trainingen en wedstrijden SKV

Bij de Sleeuwijkse korfbalvereniging SKV gaan deze week de trainingen niet door. De KNKV heeft bovendien besloten dat alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging tot en met zondag 15 maart worden afgelast.

Trainingen en wedstrijden ACKC

De KNKV heeft besloten dat alle wedstrijden van teams die uitkomen voor een Noord-Brabantse vereniging tot en met zondag 15 maart worden afgelast. Dit betekent dat alle wedstrijden van ACKC komend weekend komen te vervallen. Ook de trainingen van deze week en het feestje voor de C zijn afgelast.

Bibliotheek CultuurPuntAltena

Bibliotheek CultuurPuntAltena cancelt alle activiteiten tot en met vrijdag 20 maart. Dat betekent dat cursussen, de gastlessen voor het project over mediawijsheid op verschillende basisscholen in Altena, het belastingspreekuur en de digi-inloop van SeniorWeb in De Werf in Woudrichem niet doorgaan.

Voorstellingen Toneelgroep Juliana

De laatste twee uitvoeringen van de voorstelling 'In Catering' door Toneelgroep Juliana in De Hoogt in Uitwijk gaan vrijdag 13 en zaterdag 14 maart niet door. Mensen die reeds kaarten gekocht hebben, krijgen een telefoontje van Toneelgroep Juliana en krijgen hun geld terug.

Sjoelvereniging Altena

Ook Sjoelvereniging Altena legt de activiteiten deze én volgende week stil. Dat betekent dat er niet gesjoeld kan worden in De Hoogt in Uitwijk. De vereniging wacht nieuwe maatregelen af, alvorens ze een besluit neemt over het doorgaan van het traditionele paassjoelen.

Amateurvoetbal

Alle wedstrijden van Brabantse amateurvoetbalverenigingen, die voor deze week op het programma staan, worden uitgesteld.

Wandeltocht WSV Wandelvreugd

Wandelsportvereniging Wandelvreugd in Wijk en Aalburg trekt de stekker uit de laatste winterse wandeltocht van dit seizoen. Deze stond gepland op zaterdag 14 maart.

Voetbalvereniging Almkerk

In verband met het coronavirus vinden op het terrein van voetbalvereniging Almkerk tot en met maandag 16 maart geen activiteiten plaats. Ook de kantine is gesloten. Op korte termijn meer nieuws via de website.

Voetbalvereniging Woudrichem

Voetbalvereniging Woudrichem sluit het sportpark tot en met maandag 16 maart. Dat betekent geen trainingen en geen wedstrijden en ook de kantine is gesloten. Op 16 maart wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

NLdoet

Het Oranje Fonds, organisator van vrijwilligersactie NLdoet op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart, adviseert deelnemers in Noord-Brabant thuis te blijven. "Wij vragen aan klusorganisaties en vrijwilligers in de provincie Noord-Brabant om zelf hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en hun NLdoet-deelname te annuleren of te verzetten", aldus het Oranje Fonds, dat vooralsnog geen aanleiding ziet om de actie in heel Nederland af te blazen. In Altena zijn bijna 25 klussen aangemeld voor NLdoet.

N.a.v. de oproep van de 3 Brabantse Veiligheidsregio's vragen wij aan NLdoet-deelnemers in Noord-Brabant om hieraan gehoor te geven en hun deelname te verzetten of te annuleren. Dit verzoek geldt vooralsnog niet voor de overige provincies. Meer info: https://t.co/8D7QURHPFQ — NLdoet (@NLDOET) March 10, 2020

Wordt uw evenement ook afgelast? Laat het onze redactie weten via redactie.altena@kmp.nl.