Frustratie over voortgang nieuwbouwproject in Rijswijk

RIJSWIJK • Het schiet maar niet op met de bouw van nieuwe woningen in Rijswijk, tot ergernis van omwonenden en de projectontwikkelaar.

De plannen leken allemaal zo mooi toen Kees-Jan Oudshoorn zo'n zes jaar geleden zijn woning aan de Nieuwstraat in Rijswijk betrok. Naast hem, op het voormalige terrein van autogarage Bron, zouden nieuwe woningen worden gebouwd.

Rijswijkse Bron

De garage en de showroom werden al gesaneerd en ook de bedrijfswoning op het terrein werd deels verbouwd. Er kwam zelfs al een naam voor de nieuwe wijk, namelijk de Rijswijkse Bron, maar anno 2020 is het project vooral een bron van ergernis voor de omwonenden, beschrijft Oudshoorn. Het is nu een braakliggend terrein vol troep en een bouwkeet. Het metershoge onkruid is afgezet met hekken, die her en der omgevallen zijn, wat het geheel een treurige aanblik geeft.

"Het verpaupert helemaal", vindt Oudshoorn. "De Nieuwstraat verloedert op deze manier. Dit zorgt voor achteruitgang van de wijk."

Vier jaar geleden verenigden de bewoners aan de Nieuwstraat zich en uitten ze hun onvrede naar projectontwikkelaar BMN De Klerk. Die wees op zijn beurt weer naar de toenmalige gemeente Woudrichem, omdat het maar niet lukte om het bestemmingsplan voor de Rijswijkse Bron te wijzigen.

Klein verwijt

De gemeente zou telkens nieuwe eisen op tafel hebben gelegd, waardoor het voor BMN De Klerk onduidelijk was wat er precies moest gebeuren, aldus Oudshoorn. "Ik maak wel een klein verwijt richting de gemeente, omdat zij niet goed gecommuniceerd heeft. BMN De Klerk is een ontwikkelaar, die weet écht wel wat 'ie moet doen om een project van de grond te krijgen."

Ook bij Peter Huizer, directeur van BMN De Klerk, is de frustratie inmiddels hoog opgelopen. Hij vertelt hoe sinds 2009 eerst de crisis en afgelopen jaar de stikstofuitspraak van de Raad van State roet in het eten hebben gegooid. "In september werden we door gemeente gevraagd om weer nieuwe stukken aan te leveren. Zo is het telkens weer wat", zegt Huizer.

Tien jaar bezig

Maar waarom het nou precies niet lukt om de Rijswijkse Bron vlot te trekken? "Geen idee. Ik heb hier een dossier van 200 tot 300 bladzijdes voor een bestemmingsplanwijziging. We zijn er inmiddels tien jaar mee bezig, je wilt niet weten wat dat kost. Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat er zo'n project bij zit, maar het zou toch wel lekker zijn als we binnenkort aan de slag kunnen."

Een woordvoerder van de gemeente Altena laat weten dat de procedure voor een nieuw bestemmingsplan door de stikstofuitspraak inderdaad wat meer tijd in beslag neemt. Augustus vorig jaar is het bestemmingsplan 'Giessen-Rijswijk Nieuwstraat 25 2016' afgevoerd van de agenda voor de raadsvergadering van 17 september in verband met de uitspraak van de Raad van State in mei over de stikstofdepositie voor Natura-2000 gebieden en Programma Aanpak Stikstof (PAS).

In april in de raad

Maar het proces zou nu op een oor na gevild zijn, zegt de woordvoerder. "Binnenkort wordt het bestemmingsplan door het college vastgesteld en zoals het er nu naar uit ziet, mag de raad zich in april over de Rijswijkse Bron buigen."

Huizer houdt nog een slag om de arm. "Dit heb ik al vaker gehoord", zegt hij. Bovendien zou in het nieuwe bestemmingsplan ruimte zijn voor minder woningen dan in het oorspronkelijke plan. "Ongelooflijk, zeker nu ook Altena te maken heeft met woningnood. Met drie of vier woningen erbij kunnen we weer meer mensen gelukkig maken."

Als het aan Huizer ligt kan de behandeling van het bestemmingsplan gelijk lopen aan de bouwaanvraag. "Misschien kunnen we dan dit jaar nog beginnen." Ook de omwonenden willen voortgang zien, zegt Oudshoorn. "Want het plan is nagenoeg gereed."

Pas als alles in kannen en kruiken is, halen zij ook hun bezwaar tegen de gevreesde parkeerdruk in de Nieuwstraat van tafel. Dat probleem is reeds opgelost.

