Drongelense zorgboerderij Equus & Ego helpt jongeren weer op weg

DRONGELEN • Toen ze op haar zesde voor het eerst op een paard gezet werd, wist Esther Klijn dat ze later iets met paarden wilde gaan doen. Zaterdag 28 maart opent ze haar eigen zorgboerderij Equus & Ego in Drongelen.

Esther Klijn maakte twee jaar geleden met haar gezin de overstap van Den Bosch naar Drongelen. De boerderij die zij en haar man Angelo daar aan de Eindsestraat 51 hadden gevonden paste helemaal bij haar wens: een eigen locatie voor zorgboerderij Equus & Ego, dat dagbesteding en individuele begeleiding voor kinderen en jongeren biedt.

Daarvoor huurde ze een locatie in Heesbeen, en later ook in Elshout, maar na een zoektocht van een jaar kwam Esther uit in het dorpje aan de Bergsche Maas om daar Equus & Ego verder uit te bouwen. Een ideale plek voor zichzelf en haar man, hun kinderen Joep (10), Olivia (8) en Lotte (4), hond Ben en een drietal paarden Emma, Casper en Gigi.

Fijn dorp

Het bevalt ze goed op hun nieuwe stek. "We zijn hier zo open en hartelijk ontvangen en inmiddels ook goed ingeburgerd", zegt Esther. "Drongelen is echt een fijn dorp om in te wonen."

En andersom zijn de Drongelenaren ook wel te spreken over de komst van een zorgboerderij naar hun dorp. Nieuwsgierige buren komen graag een praatje maken en een kijkje nemen, want momenteel wordt er nog hard gewerkt om de boerderij helemaal af te krijgen voor de feestelijke opening.

Equus & Ego gaat vanaf 1 april verder met waar het vijf jaar geleden mee begonnen is: de individuele begeleiding (coaching en pedagogisch advies) van kinderen van 7 jaar tot en met pakweg 23 jaar en hun ouders. Esther studeerde daarvoor mbo Sociaal Pedagogisch Werk en later Pedagogiek op het hbo.

Vervolgens rondde ze nog diverse coachopleidingen af en werkte ze bij het Leger des Heils als begeleider van gezinnen, kinderen en jongeren en bij Jeugdbescherming Brabant als gezinsvoogd en in de jeugdreclassering. Het bracht haar een schat aan ervaring met zeer diverse en soms uiterst complexe hulpvragen.

Vorig jaar zegde ze haar baan bij Jeugdbescherming Brabant op om Equus & Ego fulltime uit te breiden als zorgboerderij, waar ze o.a. met de inzet van paarden jongeren weer op weg helpt.

Veilig maatje

"Paarden praten niet en leven in het hier en nu. Ze oordelen ook niet en daardoor zijn ze voor de jongeren die bij Equus & Ego komen al gauw een veilig maatje. Door oefeningen, die overigens meestal naast het paard worden gedaan, krijg ik als pedagoog input voor hoe ik een kind kan coachen", vertelt Esther, die daarbij uitgaat van 'vertrouwen' en 'veiligheid' en niet van tekortkomingen.

"Ieder mens heeft kracht in zich, bepaalde competenties, maar door omstandigheden zijn die soms niet zichtbaar of verdwenen en dan kom je in een neerwaartse spiraal. Bij Equus & Ego beginnen we vanaf de basis om die competenties weer te ontdekken. Niet alleen met de paarden, maar ook door de andere werkzaamheden hier op de boerderij, zoals bijvoorbeeld in de moestuin die we hier nog gaan aanleggen. Of bij het verzorgen van de geitjes. Je komt jezelf hier tegen, zowel positief als negatief. Ik ben tevreden als ik met het kind over doelen kan praten, over wat ze verder willen in hun leven."

Esther wordt bijgestaan door kinder- en jeugdpsycholoog Miriëlle van Berkel en hoopt het team uiteindelijk nog aan te kunnen vullen met een sociotherapeut.

Equus & Ego is een gecontracteerde zorgaanbieder in de regio's West-Brabant-oost en Dongemond en is in 2020 aangesloten bij de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). Ook staat Esther ingeschreven in het SKJ-register als pedagoog. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om in het kader van de Jeugdwet, Wlz en de Wmo de hulpverlening bij Equus & Ego gefinancierd te krijgen.

Opening

Wie een indruk wil krijgen van de zorgboerderij in Drongelen is zaterdag 28 maart welkom tussen 14:00 en 16:00 uur.

http://www.equusenego.nl