SGP houdt avond over bereikbaarheid van Altena

ALMKERK • SGP Altena organiseert vrijdagavond 20 maart een thema-avond in Almkerk.

Het onderwerp van de avond is: 'Hoe houden we Altena bereikbaar?'. Sprekers tijdens de avond zijn Maarten Merks, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat; wethouder Hans Tanis en Cees Vingerling, verbinder in mobiliteit. De avond wordt gehouden in 't Verlaat in Almkerk en begint om 19:30 uur.

http://altena.sgp.nl