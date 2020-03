Collegium Altena hoopt met Johannes Passion ook jongeren te bereiken

UITWIJK/WOUDRICHEM • Kamerkoor Collegium Altena voert de Johannes Passion uit in Woudrichem. 'Het zou geweldig zijn als we ook jongeren kunnen bereiken.'

Gezongen muziek vult het kerkje in Uitwijk. Het is vrijdagavond en kamerkoor Collegium Altena is druk aan het repeteren.

Op 3 april is het zover, dan moet het koor klaar zijn om de Johannes Passion van Bach uit te voeren in de Martinuskerk in Woudrichem. Het is voor de koorleden niet de eerste keer dat ze dit stuk uitvoeren, al twee keer eerder lieten ze het horen. "We streven ernaar om het minstens één keer in de drie jaar te kunnen doen", vertelt voorzitter Joke Veldheer uit Woudrichem.

Het koor bestaat nu vijf jaar, dus tot nu toe halen de zangers dat streven ruim.

Traditie

De voorzitter hoopt dat de Johannes Passion uiteindelijk een traditie kan worden in Altena. "Dat mensen Pasen vieren en dat dat deels bestaat uit naar de Johannes Passion gaan." De groep zangers wil voornamelijk bereiken dat Altena kennis maakt met klassieke muziek, Bach en het koor.

"Daarom vinden we het ook heel belangrijk dat het voor iedereen toegankelijk is. Het zou geweldig zijn als we ook kinderen en jongeren kunnen bereiken. Met hulp van de gemeente hebben we de toegangsprijzen laag kunnen houden, zodat die drempel verlaagd is", vertelt penningmeester Ine Blom.

"Je voelt klassieke muziek, of je voelt het niet", aldus Ine. Het is dan ook niet per se nodig om kennis te hebben van de muziek om te komen luisteren. "Ik zou zeggen: doe je ogen dicht en laat het over je heen komen. Als je er niks mee hebt is het ook goed, maar geef het een kans."

Hoopvoller

In Gorinchem voert een koor de Matthäus Passion uit, daarom richt Collegium Altena zich op de 'Johannes'. "Die is wat lichter en toekomstgerichter", legt Joke uit. "Het verhaal is meer gericht op een hoopvoller perspectief. Door het lijden is de dood overwonnen."

In het stuk wordt het verhaal over het sterven van Jezus volgens het evangelie van Johannes verteld. "Bach kreeg van de kerk de opdracht om muziek te schrijven op dat verhaal, hij heeft toen noten onder de bijbeltekst geschreven. Het is mooi muzikaal geschreven, als de evangelist bijvoorbeeld iets uitroept is dat in hoge noten, maar als hij het heeft over begraven zijn het lage noten", vertelt dirigent Anneke Huitink.

Koralen

Collegium Altena laat ook de door Bach toegevoegde koralen zingen door een groep geschoolde zangers in de kerk. "Zo krijgen de bezoekers iets van de werking mee. De werking van het antwoorden van de gemeenschap op de gebeurtenis."

Dirigent Anneke Huitink slaat het ritme aan en heeft een tevreden blik. "Geweldig", zegt ze, nadat het koor een aantal keer 'Wir dürfen niemand töten' zingt. Het koor heeft Anneke speciaal gekozen om haar Lichtenberger-methode. "Normaal doe je oefeningen om de stem onder controle te brengen, omdat je bijvoorbeeld denkt dat een stem op een bepaalde manier zou moeten klinken. Bij de Lichtenberger-methode is dat niet zo, daarbij ga je er juist vanuit dat je de controle los moet laten en dan kunt ontdekken hoe krachtig en vrij de stem uit zichzelf kan zijn."

Om te zingen is het geen makkelijk stuk. "Het is best pittig, maar we zien het als een goede uitdaging. We streven niet naar perfectie." In totaal houdt het koor elf repetities. "We hebben veel goede zangers. Het zijn professionals en semi-professionals, maar we bieden ook plek voor zangers die aan het begin van hun carrière staan. Het is prachtig om te zien wat je met alleen stemmen al kunt neerzetten", vertelt Ine.

Tijdens de uitvoering wordt het koor, dat uit 28 zangers bestaat, ondersteund door violen, een orgel, een klavecimbel, fluiten, hobo's en een fagot. "Dan is het nog indrukwekkender."

Kaarten

De uitvoering van de Johannes Passion is op 3 april, vanaf 20:00 uur in de Martinuskerk in Woudrichem. Wie aanwezig wil zijn om zich mee te laten voeren door de Bach-vertelling van dit evangelie kan reserveren via de website collegiumaltena.nl. Toegang kost 15 euro en voor kinderen jonger dan 18 jaar kost het 10 euro.

Marel van Andel