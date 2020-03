Drongelense bingoavond druk bezocht

DRONGELEN • De jaarlijkse bingoavond in Drongelen trok vrijdag veel deelnemers naar het dorpshuis.

De bingo was avondvullend, want na de bingo was er ook nog eens een uitgebreide loterij. Veel mensen gingen met één of meerdere prijzen naar huis.

"De vele uren voorbereiding hebben hun vruchten afgeworpen", laat de organisatie dan ook tevreden weten.

In 2021 staat de bingo weer gepland, dan eveneens op de eerste vrijdag in maart.