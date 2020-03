Na 25 jaar laatste kledingmarkt in Nederhemert

• Er is ook dit keer weer volop keuze in kleding voor jong en oud. (Foto: archief)

NEDERHEMERT • Op maandag 16 maart en dinsdag 17 maart is er weer de bekende tweedehands kledingmarkt voor het goede doel in Nederhemert. Het is de laatste keer dat Dicky van Boggelen de markt organiseert.

De hal aan de Ormelingstraat 36 in Nederhemert zal nog één keer vol hangen met ingezamelde kleding, hoeden, schoenen en andere accessoires, voor jong en oud. Dicky van Boggelen was een jaar of 25 geleden één van de eerste die een dergelijke markt organiseerde. Dat voorzag duidelijk in een behoefte. "Het was altijd druk. In de beginjaren werd de tweedehands kledingmarkt gehouden in Aalst, eerst bij mij thuis in de garage en toen in 't Kruispunt", vertelt Dicky.

De verkoop brengt altijd mooie bedragen op voor wisselende goede doelen. Dicky herinnert zich specifiek nog een editie voor arme kinderen in China. "De opbrengst was toen zesduizend euro op één dag." Deze laatste editie gaat het geld naar twee doelen die zich bezighouden met gehandicapten: Adullam en De Schutse, en naar de kerk en de school.

Dicky organiseert de markt nog altijd met plezier. "Maar de belangstelling is minder geworden doordat er veel meer van dit soort initiatieven zijn gekomen. Ook mijn leeftijd gaat meespelen. Het is goed om te stoppen als het nog leuk is. We willen graag alle bezoekers en inbrengers bedanken voor hun medewerking en hulpvaardigheid."

De verkoop is op maandag 16 maart van 8:30-18:00 uur en dinsdag 17 maart van 8:30-12:00 uur. Voor meer informatie: 06-16686264.