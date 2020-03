Kunstwerk Biesbosch: wachten op het einde van de oorlog

WERKENDAM • Op de punt van het museumeiland in de Biesbosch is zondag een tijdelijke kunstinstallatie onthuld: Waiting for it to the end... Met 'De Kunst van Vrijheid' laat Brabant Remembers niet alleen de impact zien van de Tweede Wereldoorlog toen, maar ook de relevantie ervan voor nu en voor morgen.

Waiting for it to end… bestaat uit twee mensen die, zittend naast elkaar, uitkijken over het water. Het hoofd van de één rust op de schouder van de ander, met hun blik op de horizon. Deze installatie van de Palestijns-Libanese kunstenaar alaa minawi laat twee mensen zien die wachten op het einde van de wreedheid van de oorlog - van alle oorlogen - zodat ze in vrede verder kunnen leven.

Vanaf maart tot en met september vinden maandelijks tegen het decor van dit imposante kunstwerk wisselende theater- en muziekvoorstellingen plaats in samenwerking met Kunstmin. Tickets voor deze voorstellingen zijn aanvullend op een bezoek aan Biesbosch MuseumEiland.

Meer informatie: brabantremembers.com