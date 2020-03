Jongeren Podium in Woudrichem afgelast wegens corona

WOUDRICHEM • Het Jongeren Podium dat gepland stond voor zondagmiddag 8 maart gaat niet door. Diverse deelnemers hebben afgezegd vanwege het coronavirus, zo meldt Stichting Muziek Podium Woudrichem.

Vooral in de provincie Noord-Brabant zijn er de laatste dagen nieuwe besmettingen bij gekomen. Het RIVM heeft mensen in deze provincie aangeraden thuis te blijven zodra ze verkouden zijn, omdat van veel mensen niet duidelijk is waar ze de ziekte hebben opgelopen.

Er wordt 'zo spoedig mogelijk' een nieuwe datum geprikt voor het Jongeren Podium in de Rooms-katholieke kerk aan de Vissersdijk in Woudrichem.