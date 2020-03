Nieuwendijkse fanfare geeft bijzonder concert in Hank

HANK/NIEUWENDIJK • Fanfare ONS geeft zaterdag 4 april onder de naam 'Concerto degli Solisti' een bijzonder concert in 't Uivernest in Hank.

Zoals de Italiaanse naam al doet vermoeden, is het een concert met solisten onder begeleiding van het fanfareorkest. De dertien solisten die naar voren treden zijn deels leden uit het orkest zelf, maar ook zullen er solisten optreden van buiten de vereniging. Een aantal dirigenten uit de regio zal die avond niet het baton hanteren, maar zijn of haar favoriete instrument ter hand nemen.

Naast een aantal eigen leden van ONS zullen Jeroen de Wit op trompet (dirigent in Haarsteeg), Neil van der Drift op drums (dirigent in Almkerk), Joost van Genugten op bas (oud-dirigent in Almkerk), Anneke Konings op bugel (dirigent in Nieuwendijk), Monique Kruidenberg op klarinet (dirigent in Nieuwendijk) en Tim Ouwejan op trombone (student aan het conservatorium van Amsterdam) optreden. Alle instrumentgroepen worden op deze manier in de spotlights gezet.

Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via supermarkt Coop in Nieuwendijk (Rijksweg 118), bij leden van ONS en via info@fanfare-ons.nl.