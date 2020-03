Spullen gezocht voor rommelmarkt in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De rommelmarkt van de hervormde gemeente Sleeuwijk wordt zaterdag 9 mei voor de 26e keer georganiseerd.

De rommelmarkt vindt plaats in en om de Koren-aar, naast de hervormde kerk, en duurt van 8:00 tot 14:00 uur.

Nette spullen

Voor deze rommelmarkt is de organisatie op zoek naar nette, verkoopbare spullen. Denk hierbij aan speelgoed, boeken, schilderijen, gereedschap, (kinder)kleding, keukengerei, serviesgoed, glaswerk, lampen, fietsen en audioapparatuur. Wegens ruimtegebrek kan zij helaas geen grote meubels aannemen.

De spullen kunnen van 28 maart t/m 2 mei iedere zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur ingeleverd worden op het adres Rijksstraatweg 22, in leegstaande rooms-katholieke kerk. In overleg kunnen spullen ook opgehaald worden.

Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met: Bas van Breugel via 0183-511570 en Gerard van den Berg via 0183-303574 of 0620796302.

http://www.hervormdsleeuwijk.nl