Basisschool Oudendijk startpunt workshops mediawijsheid

In Oudendijk werd maandag gestart met de lessen.

OUDENDIJK • Groep 7/8 van Basisschool Oudendijk had deze week de primeur in Altena:een nieuwe workshop in mediawijsheid.

De kinderen gingen onder leiding van Perswinkel Communicatie aan de slag met het beoordelen van krantenartikelen, filmpjes en fotografie: wat is echt en wat is nep? De meningen waren verdeeld en het bleek nog behoorlijk ingewikkeld om het 'fake news' te ontdekken.

Ze leerden wat nieuws eigenlijk is en hoe je een echt krantenartikel schrijft. In het creatieve gedeelte brainstormden ze over een onderwerp en maakten de kinderen hier een mooie mindmap bij. De les werd afgesloten met tips op film van een journalist van Het Kontakt.

Kinderkrant

Vol enthousiasme gingen de kinderen direct aan de slag met hun eigen artikel. Eind april beoordeelt een jury, met o.a. wethouder Paula Jorritsma, alle aangeleverde artikelen en foto's. De twintig winnende verhalen komen in deze krant onder de noemer 'Kinderkant van Altena'.

Het project is een initiatief van Bibliotheek CultuurPuntAltena samen met Perswinkel Communicatie en Het Kontakt editie Altena. Marianne en Sanne van Perswinkel Communicatie ontwikkelden een lespakket om kinderen bewust te maken van de invloed die de media op hen hebben.

Dit lespakket wordt aangeboden op aangemelde basisscholen in Altena. Op de deelnemende scholen worden leerlingen in een workshop wegwijs gemaakt in de wereld van media en journalistiek.

Workshop

Op woensdag 25 maart kunnen kinderen bovendien om 15:00 uur terecht bij de bibliotheek in Woudrichem om deze workshop 'Kinderkrant van Altena' te volgen. Aanmelden hiervoor kan via SjorsCreatief.