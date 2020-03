Altena Nieuwe Energie: 'Neem regie bij energietransitie'

ALTENA • Altena zal een actievere rol op zich moeten nemen om de energietransitie voor alle inwoners van de gemeente mogelijk te maken.

Daarvoor pleit energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie in de aanloop naar de totstandkoming van de regionale energiestrategie (RES). Daarin wordt aangegeven waar en hoeveel duurzame energie kan worden opgewekt en hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving eruit gaat zien.

Hoewel West-Brabant tot 2030 meer wil doen dan landelijk gevraagd wordt, zou Altena wat Altena Nieuwe Energie betreft nu al de regie moeten pakken, vindt voorzitter Cees de Bas.

Grootschaliger energie opwekken

"Wij pleiten voor een aanpak waarbij we in Altena aanmerkelijk grootschaliger energie op gaan wekken en dat realiseren met 50 procent in lokale eigendom. We moeten voorkomen dat de Eneco's er straks met de opbrengsten vandoor gaan. Van de inkomsten hieruit kan de gemeente Altena een voorziening realiseren voor de mensen met een kleine portemonnee, zoals bijvoorbeeld een duurzaamheidslening."

Om de doelstellingen van de RES te halen zal ieder huishouden in Altena immers 20 procent energie moeten besparen, volgens Altena Nieuwe Energie. "Een voorzichtige schatting gaat uit van een bedrag van zo'n 25.000 euro per woning. Doorgerekend kan dat in Altena oplopen tot zo'n 100 miljoen euro", aldus De Bas, die de gemeente eveneens oproept om de samenleving bijeen te brengen, zodat iedereen kan meedoen.

Draagvlak

"Dit is de eerste stap die de gemeente nu moet nemen, om te zorgen dat er voldoende draagvlak is bij realisatie van de grootschalige opwek in Altena." De gemeenteraad buigt zich deze maand over de eerste contouren van de RES 2030.

Het sluit aan bij de doelstelling van Altena om in 2046 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Energie opwekken doet Altena bij voorkeur met zonnepanelen; voor windmolens binnen de gemeentegrenzen heeft verantwoordelijk wethouder Roland van Vugt voorlopig geen plaats.

Lege handen

Ook voor Altena Nieuwe Energie zijn windmolens geen must, maar: "Voert u geen beleid? Dan zullen grote ontwikkelaars voor u de opgave gaan invullen én weglopen met de opbrengsten. Onze lokale samenleving blijft met lege handen achter, terwijl we vervolgens wel tegen zonneweides in en windmolens bij de gemeentegrenzen aan moeten kijken", benadrukt de coöperatie.