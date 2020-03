Verbazing over afgewezen plan voor hofwoningen in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Het plan van projectontwikkelaar TopVast om 23 zogenaamde hofwoningen aan de Perzikstraat te realiseren is door de gemeente Altena afgewezen.

Projectontwikkelaar TopVast uit Wijk en Aalburg heeft namens de aan de Perzikstraat wonende familie Van Ballegooijen een plan ingediend voor de bouw van 23 woningen gericht op één- en tweepersoonshuishoudens geïnspireerd door het Knarrenhof-concept.

In dat concept staan nabuurschap, het tegengaan van vereenzaming, levensloopbestendig, langer zelfstandig wonen en duurzaamheid centraal. Het ontwerp is op meerdere locaties in Nederland reeds gerealiseerd en wordt positief ontvangen.

Het bouwidee is door de gemeente in twee fases afgewezen. In eerst instantie, omdat er slechts één uitweg was ingetekend. Dat corrigeerde TopVast door in het plan een dubbele ontsluiting met eenrichtingsverkeer toe te passen. Maar tot verwondering van TopVast werd het gewijzigd plan opnieuw afgewezen, maar dan op basis van weer een ander argument. Er zou sprake zijn van een ongewenste tweedelijnsbebouwing, stelt de gemeente.

Bij TopVast zijn ze vooral over het laatste uiterlijk verbaasd, omdat er juist aan de Perzikstraat bij de buren momenteel zeven woningen ook in tweedelijnsbebouwing worden bewerkstelligd door bouwbedrijf Hoefnagels.

Brief

De projectontwikkelaar heeft nu een brief verzonden naar alle leden van de gemeenteraad. Daarin verwoordt TopVast dat de argumenten onbegrijpelijk zijn. Via het schrijven heeft TopVast nu aan de leden van de raad gevraagd om tot een oplossing te komen.

"Wonen en bouwen staan hoog op de politieke agenda. Ook in de gemeente Altena? Wat doet u als raad om van een woningnood af te komen? Waarvoor kiest u? Of houdt u vast aan willekeurig toegepaste regels? Of wilt u meewerken aan woonoplossingen voor de burgers?", is in de brief te lezen.

Binnenplein

Volgens Robert de Graaf van TopVast is er in het plan volop ruimte voor circa 23 woningen. "Deze worden allen gesitueerd rond een binnenplein, waar plaats is voor ontmoeting en samenkomst. In ons ontwerp behoeft de Perzikstraat 10 ook niet gesloopt te worden."

De behoefte aan soortgelijke woningen is in ons land groot, onderstreept De Graaf nog maar eens.

"Eens temeer heeft de gemeente aangegeven geen medewerking te willen verlenen. Dit ondanks dat er volop vraag is naar dergelijke woningen en dat het concept volledig aansluit op de woonvisie van de gemeente. Wij hebben geprobeerd een plan te ontwikkelen dat volledig aansluit op de richtinggevende principes van de gemeente, maar desondanks is er geen medewerking. Wij zien dit als een gemiste kans", aldus De Graaf.

Vragen Burgerstem Altena

Inmiddels heeft Burgerstem Altena vragen gesteld aan het college van B&W. De partij haalt aan dat bij de terugkoppeling bij het eerste verzoek al de suggestie is gewekt dat de aanvraag in de 'aanvaardzone' was beland.

Burgerstem Altena vraagt zich ook af waarom tweedelijnsbebouwing ongewenst is en verzoekt tevens of het college bereid is woningbouwprojecten zo goed en breed mogelijk te faciliteren en de noodzakelijk medewerking te verlenen aan bouwprojecten vanwege de woningnood in Altena.

"Doorstroming is al jaren het gesprek van de dag als het over woningnood gaat. Door de stroperigheid van regeltjes en contouren wordt er te vaak gekeken naar de richtlijnen en niet naar de mogelijkheden", stelt de fractie bij monde van Pauline van den Tol-de Weert.

Marry Bouman