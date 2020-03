Figuranten gezocht voor 'Ervaar 100 jaar' in Andel

ANDEL • Wasvrouwen, een schillenboer, gasten bij een boerenbruiloft, straatschoffies, nozems, hippies, punkers, Sjonnie's & Anita's, hipsters en veel meer. Voor iedereen die wil, is er een passende rol weggelegd bij 'Ervaar 100 jaar' in Andel.

Het evenement vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni van 17:00 tot 22:00 uur vanwege het 100-jarige jubileum van de Oranjevereniging in Andel.

De organisatie wil bezoekers overrompelen door hen letterlijk mee te nemen door de afgelopen 100 jaar. Zodra je de toegangspoort door bent, ervaar je de verschillende decennia met alle zintuigen.

Wat deden de mensen in de roaring twenties? Waar speelden de kinderen mee in de jaren 50? Welke drankjes werden er gedronken? Welke muziek werd er geluisterd in de sixties? Hoe zag een café eruit in de jaren 80?

Europees kampioen

Hoe was het ook alweer om Europees kampioen te zijn en te rollerskaten? Wanneer deden we dat ook alweer? Tot wanneer zagen we paard en wagen? Wanneer kwam de camping in opkomst? Al deze iconische momenten beleven bezoekers tijdens dit evenement.

De Burgemeester van der Schansstraat zal worden omgetoverd tot een authentieke en nostalgische dorpsstraat. Vol met lekkernijen, leuke activiteiten, bijzondere producten en ambachtslieden en jeugdculturen uit de afgelopen 100 jaar. Ook voor kinderen is er van alles te beleven.

Aanmelden

Wie het leuk vindt om te figureren, een instrument bespeelt, een leuke act weet, wil helpen met kleden en schminken of op een andere manier zijn of haar hulp wil aanbieden kan contact opnemen met de organisatie. Aanmelden kan via figuranten100jaar@gmail.com.