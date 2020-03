Deelnemers gezocht voor rommelmarkt en kofferbakverkoop Aelse Dag

ANDEL • Iedereen kan op de Aelse Dag in Andel op zaterdag 30 mei deelnemen aan de rommelmarkt of kofferbakverkoop om voor zijn of haar 'afdankertjes' een nieuwe eigenaar te vinden.

De inschrijving voor een plaats van 4 meter, waar de te verkopen spullen uitgestald kunnen worden, bedraagt 5 euro. De voorwaarden en het inschrijfformulier voor deelname aan de rommelmarkt en kofferbakverkoop staan op de website.

Liever geen grondplaats? Dan kunnen mensen zich inschrijven voor een kraam op de warenmarkt om de te verkopen spullen aan de man te brengen.

De markt is onderdeel de Aelse Dag. Er is een terras met gezellige zitjes, leuke barretjes en verschillende eettentjes. Een fijne plek om met familie, vrienden en bekenden neer te strijken, bij te kletsen en te genieten van alles wat er te doen is.

http://www.aelsedag.nl