Meedenken over groene ruige ruimte in Werkendam

WERKENDAM • De werkgroep Groene Ruige Ruimte van Kinderboerderij Floreffehoeve nodigt Werkendammers donderdag 26 maart uit om mee te denken over activiteiten.

De brainstormavond begint om 19:30 uur in MFA Vlechtwerk en is rond 21:30 weer afgelopen. Het geheel wordt begeleid door Petra Elema van Studio Natuurlijk Groen. Ook is wethouder Paula Jorritsma aanwezig.

Het doel van deze zogenaamde 'ideeëntuin' is om gezamenlijk een activiteitenplan te maken voor de periode september 2020 tot september 2021, laat de werkgroep in de uitnodiging weten.

Ontdekken en ontmoeten

"Een plan waarin de thema's ontdekken en ontmoeten centraal staan. Waar er in alle vier seizoenen iets te beleven is voor jong, oud, mobiel en beperkt. We denken aan circa acht activiteiten per jaar. Activiteiten kunnen plaatsvinden in de groene ruige ruimte of op de kinderboerderij. Georganiseerd door de kinderboerderij, door derden of een combinatie van."

De groene ruige ruimte in Werkendam moet een ontmoetingsplaats worden, die ruimte biedt voor de dieren, natuurlijk spelen, educatie en eetbaar groen. Een ontmoetingsplaats waarin geleefd wordt door de gemeenschap, maar zeker ook door een grote verscheidenheid aan dieren, planten en habitats. Een ruimte, die ook toegankelijk is buiten openingstijden van de kinderboerderij.

Aanmelden voor 26 maart kan via info@kinderboerderij-werkendam.nl of door een appje te sturen naar Alette Barel: 06-29900184.