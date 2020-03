De Matthäus Passion in Woudrichemse Martinuskerk

WOUDRICHEM • Nog niet eerder mocht Woudrichem binnen de vesting genieten van de Matthäus Passion, het meesterwerk van Johannes Sebastian Bach.

Vrijdag 27 maart wordt onder leiding van dirigent Sietse van Wijgerden uit Werkendam (54) de 'oerversie' van de Matthäus Passion uitgevoerd in de Martinuskerk. "Ik heb gekozen voor de oerversie, omdat de ruimte in de Martinuskerk te klein is voor een groot orkest. Bij deze versie hoor je geen noot minder, maar worden minder instrumenten bespeelt. Daardoor klinkt de muziek ook transparanter, wat lichter. De oerversie is een reconstructie van musicus Henk van Zonneveld, Bach schaafde eindeloos aan zijn stukken tot hij tot een eindversie kwam", zo legt Sietse van Wijgerden uit in zijn muziekstudio in Werkendam.

Jongenskoor Neander

Hij is dirigent, musicus, zanger en geeft tevens muzieklessen. Zo dirigeert hij het jongenskoor Neander, dat meezingt in de Martinuskerk. "Ze leren de Duitse teksten van de Matthäus Passion, maar leren ook van het blad zingen, zodat ze het allemaal kunnen meezingen met het openingskoor. Deze jongens zijn echt gemotiveerd." De passie wordt 21 maart opgevoerd in Vianen en 27 maart in Woudrichem.

De Matthäus Passion vertelt het verhaal van Jezus' laatste dagen naar het evangelie van Matthëus. De zangers zingen de rollen van Jezus, Judas, Petrus, een slavin, de leerlingen, de hogepriesters, het volk en de soldaten. Een bijzondere rol is weggelegd voor de evangelist.

"Nergens ter wereld wordt de Matthäus Passion zoveel opgevoerd als in Nederland. Door de secularisatie gaan mensen soms nog maar twee maal per jaar naar de kerk. Tijdens kerst en voor Pasen naar de Matthäus Passion. Ze zoeken dan toch naar een religieuze beleving. Maar het stuk van Bach was lang niet altijd zo populair. De muziek is een ongelooflijke lawine, zeker een eerste keer. Maar mensen voelen de diepere lagen die Bach in het stuk legde, zeker in combinatie met de teksten."

Fijne akoestiek

Van Wijgerden trad al vaker op in de Martinuskerk. "De kerk heeft een fijne akoestiek met niet teveel galm, zo klinkt de complexe muziek van Bach puur."

Sietse van Wijgerden begon als achtjarig jongetje met orgelles en sindsdien is hij verknocht aan muziek. "Met muziek kun je in een andere wereld komen. Mijn eerste les was op zo'n Hammond-orgel met een Lesley-draaibox. Zelf ben ik veel met Bach bezig, maar van zijn 220 cantates heb ik er nog maar zestig uitgevoerd. Dat zijn doorwrochte stukken, die moet je wel tien keer horen."

De komende weken gaat hij vooral nog veel oefenen om de Matthäus Passion. "Je moet als het ware de muziek worden ingezogen." De uitvoering is vrijdag 27 maart om 19:30 uur. Zitplaatsen zijn dicht bij de uitvoerenden. Kaarten kosten 30 euro, aan de deur betalen bezoekers 5 euro extra. Jeugd tot 18 jaar betaalt 5 euro. Reserveren via https://muziek-tussen-de-rivieren.weebly.com/concerten.html.

Hannie Visser-Kieboom