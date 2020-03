Wijk en Aalburg herdenkt 75 jaar vrijheid op bijzondere manier

WIJK EN AALBURG • Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Wijk en Aalburg gedenkt, herdenkt en viert dit in mei op een bijzondere manier.

Om het een extra dimensie te geven roept Stichting 4 en 5 mei Wijk en Aalburg alle inwoners op om hun straat van Koningsdag 27 april tot en met 9 mei te verlichten.

De verlichting sluit dan meteen aan bij de gondelvaart, die op 8 mei georganiseerd wordt door watersportvereniging Trident. Met de verlichting zijn ook prijzen te winnen. Een jury langs om de verlichte straten te beoordelen.

Cees de Gast

Op 5 mei organiseren Oefening en Uitspanning en de Stichting 4 en 5 mei een bevrijdingsconcert in de hervormde kerk in Aalburg. Naast muziek, zal streekhistoricus Cees de Gast voor en na de pauze een lezing houden. De entree is gratis, aanvang is 20:00 uur

Naast de activiteiten op 5 mei is er op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking op de begraafplaats Rusthof in de Veldstraat. Degenen die een krans willen leggen kunnen dit melden via corne@beek.nl.