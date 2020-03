Burgemeester Lichtenberg leeft mee met vrouwelijke corona-patiënt

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena leeft mee met de vrouw uit zijn gemeente bij wie het corona-virus is vastgesteld.

Hij reageerde vanmiddag via de site van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. "Het is spijtig te moeten horen dat er weer nieuwe besmettingen zijn in ons land, waaronder ook een mevrouw uit onze gemeente. Wij leven mee met haar en de familie en hopen dat zij snel weer opknapt. De patiënt is in goede handen en ook de familie wordt goed begeleid door het ziekenhuis. Uiteraard laat ik mij als burgemeester goed informeren en is er nauw contact met alle betrokken partijen, zoals de GGD, het RIVM en de Veiligheidsregio. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van de familie te blijven respecteren."

De gemeenten in de Veiligheidsregio Midden-en West Brabant volgt het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en het RIVM, op de voet.