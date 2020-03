Paardenstalletje opknappen bij zorgboerderij Den Hill

BABYLONIËNBROEK • Op zorgboerderij Den Hill aan de Hillsestraat 44a in Babyloniënbroek wordt op zaterdag 14 maart een open dag gehouden.

Bovendien is er op die dag bij in het kader van NL Doet de klus het opknappen van het paardenstalletje. Op Den Hill vindt dagbesteding plaats. Daarvoor zijn er twee paardjes aanwezig. Mensen die mee willen werken aan hun onderkomen kunnen zich aanmelden via de website.

NL Doet

NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NL DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in voor diverse organisaties, die tijdens NL Doet net dat beetje extra kunnen doen.

http://www.nldoet.nl