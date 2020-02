Driemaal zilver en eenmaal goud voor Renate Roling uit Nieuwendijk

NIEUWENDIJK/SONNEGA - Renate Roling heeft zich afgelopen weekend tijdens het Nederlands Kampioenschap mennen Friese Paarden en het districtskampioenschap West verzekerd van één gouden en drie zilveren medailles.

Roling meldde zich vrijdag in het Friese Sonnega, vlak naast het meer bekende Wolvega. Daar stond voor haar namelijk het NK mennen Friese Paarden op het programma. De Nieuwendijkse had zich via de voorrondes met haar 4,5 jarige merrie Wijtske D.L. geselecteerd voor de klasse B-enkelspan.

Finaleproef

Na eerder een vierde plaats te hebben behaald in het voorrondeklassement, wist zij met een sterke finaleproef door te stromen naar een tweede plaats. Dat leverde haar het reserve-kampioenschap in het eindklassement op.

Dat was nog niet alles, want Roling had zich ook nog ingeschreven voor een kür op muziek. Met een strakke proef wist zij, van alle klassen tezamen, de eerste plaats te veroveren en mocht zich zodoende de kampioen noemen.

Reserve-kampioen

Op zaterdag vonden in Zwartewaal, gelegen in de buurt van Spijkenisse, de Kampioenschappen Mennen District West (voor alle paardenrassen) plaats. Werden Roling en Wijtske D.L. afgelopen zomer nog derde in het eindklassement, zaterdag wisten ze een tweede plaats te behalen. Daarmee werden ze, net als een dag eerder, de reserve-kampioen.

Tweede plaats

Tevens nam Roling in de klasse L-enkelspan deel met Franka Fan 'e Sjongedyk (in eigendom van de fam. Poppeliers). Ook hiermee wist zij een tweede plaats en het reserve-kampioenschap op haar naam te schrijven.

Overstap

Mooie resultaten, zeker gezien het feit dat het nog geen jaar geleden is dat Roling de overstap maakte van dressuur onder het zadel naar het mennen. Samen met haar zus Laura runt zij Dressuur- en Menstal Laurena in Nieuwendijk.