Vrouw duwt kinderwagen op tijd weg, maar raakt zelf ernstig gewond bij aanrijding

GORINCHEM • Een 31-jarige vrouw uit Gorinchem raakte zaterdag ernstig gewond bij een ongeval in Gorinchem, veroorzaakt door een automobilist uit Werkendam.

Het ongeval gebeurde op de kruising Arkelstraat/Haarstraat. Een 28-jarige bestuurder uit Werkendam reed met zijn auto over de Haarstraat te Gorinchem. Bij de bocht in de Arkelstraat reed de bestuurder rechtdoor in plaats van de bocht naar links te nemen. Volgens getuigen konden een tweetal fietsers nog net voor de auto weg komen.

De bestuurder reed met zijn voertuig het trottoir op, recht op de gevel van het daar staande wooncomplex af. Op het trottoir liepen personen met een kinderwagen. Eén van deze personen, de 31-jarige vrouw uit Gorinchem, zag kans de kinderwagen weg te duwen, maar kon niet voorkomen dat ze zelf tussen de auto en de gevel klem werd gereden.

Alcohol

De vrouw werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar zal nader onderzoek worden gedaan naar het mogelijk gebruik van alcohol of verboden middelen. Door medewerkers van het team verkeer is een nader onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

Getuigen wordt verzocht zich te melden via 0900-8844.