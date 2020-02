Nieuw magazine: #Trotsopdeboer

REGIO • Kontakt Mediapartners maakt de komende maanden een nieuw magazine met verhalen van melkveehouders en akkerbouwers uit de regio.

Boeren, boeren en nog meer boeren. Je kan het nieuws niet aanzetten of het gaat over de boeren, maar hoe zit het eigenlijk met de agrarische ondernemers bij ons in de streek? Om dat te laten zien komt Het Kontakt met het magazine #Trotsopdeboer, dat dit voorjaar in Altena huis aan huis verspreid wordt.

Hierin nemen we een kijkje bij de boeren bij ons in de buurt. We laten zien hoe hun dag eruit ziet, hoe het nou eigenlijk zit met de toekomst van hun bedrijf en we zetten allerlei interessante activiteiten op een rij.

Tractorpulling

Ook drinken we koffie bij tractorpullingteams uit de regio, die op landelijk niveau hun wedstrijden afwerken. Met onder meer achtergrondverhalen en portretten, de liefde van de boer voor zijn trekkermerk, een dag mee 'de boer op' en andere invalshoeken wordt dit een blad waarin de lezer een goed beeld van de de agrariërs in onze streek krijgt.

Eindredacteur Tom Oostra: "Er is in de media veel aandacht voor melkveehouders en akkerbouwers. In #Trotsopdeboer willen we een blik achter de schermen geven bij een sector die een grote rol speelt in onze streek. Op een serieuze, maar ook op een lossere manier. Wij kijken ernaar uit om het boerenleven in dit nieuwe magazine vast te leggen in verhalen en foto's."

Adverteerders

Het magazine wordt begin juni in de gemeente Altena huis aan huis verspreid en is daarmee ook voor adverteerders een ideale kans. "Vooral voor ondernemers die direct of indirect een link hebben met de agrarische sector is dit een uitgave die een zeer geschikt podium biedt", benadrukt media-adviseur Melanie van Hemert.

Benieuwd naar de mogelijkheden om via een advertentie of een bedrijfsportret deel te nemen aan #Trotsopdeboer? Neem dan contact op met Melanie van Hemert via 06-53916498 of m.vanhemert@kmp.nl; of met Arieta Dame via 0183-583266 of a.dame@kmp.nl.

http://www.kontaktmediapartners.nl