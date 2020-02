Organisatie Havendag Werkendam: 'We hebben nog wat leuke plannetjes'

WERKENDAM • Vier jaar lang hebben de Werkendammers moeten wachten op hun havendag.

In het dorp Werkendam wordt al reikhalzend uitgezien naar de volgende havendag, die dit jaar wordt gehouden op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Vier jaar lang hebben de Werkendammers moeten wachten op hun havendag, de laatste werd gehouden in 2016.

Door gebrek aan tijd, geld en mankracht werd besloten de havendag in 2018 over te slaan. Om dat gemis goed te maken, krijgt Werkendam dit jaar een tweedaags havenevenement voorgeschoteld. Vrijdag 3 juli staat in het teken van een onderwijs- en banenmarkt. Bij de laatste havendag was ook al gekozen om extra aandacht te besteden aan zowel onderwijs als het vinden van goed geschoold personeel.

Vrijdag

Thans is gekozen om dit op vrijdag te organiseren, in nauwe samenwerking met Werkendam Maritime Industries (WMI) en programmamanager Karin Struijk, één van de leden van de havencommissie. Diverse onderwijsinstellingen, zoals Gilde Vakcollege, Het Willem van Oranje College en het Scheepvaart- en Transportcollege zijn uitgenodigd om voorlichting te geven over beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de maritieme sector.

Bedrijven presenteren hun vacatures. Op een speciaal techniekplein kunnen jonge bezoekers allerlei opdrachten uitvoeren om zo kennis te maken met techniek.

Zaterdag

Op zaterdag keren vooral de vertrouwde programmaonderdelen terug, die steeds zo'n 20.000 mensen naar het grootste evenement in het Land van Heusden en Altena weten te lokken. Hoogtepunt ieder jaar is de grootse vlootshow, waarbij maritiem Werkendam de varende vloot aan het toegestroomde publiek langs de waterkant presenteert. Andere vaste onderdelen van de havendag zijn de boottocht voor ouderen, oude ambachten, historische schepen, helikoptervluchten, een braderie met foodtrucks en een taptoe in de avond. Overdag zorgt muziek van meerdere shantykoren voor extra gezelligheid in en rond de havens.

Dick Hoogendoorn van Hoogendoorn MBI is al vanaf 2000 betrokken bij de organisatie van de havendag en de huidige voorzitter. "Het is nog altijd leuk om de havendag te organiseren. We hebben weer een fijne groep mensen in de commissie, die ieder een eigen taak hebben", zegt hij.

"We hebben verder nog wel wat leuke plannetjes, zoals 'Fiets 'm d'r in' en escaperooms bij diverse bedrijven. Bij de deelnemers wordt vooral de vakkennis getest. Voor personeel van de bedrijven zelf denken we aan een zeskamp." De website van de havendag is inmiddels vernieuwd, aan een speciale app wordt nog gewerkt.

Naast Dick Hoogendoorn wordt de havendagcommissie gevormd door Karin Struijk, Johan Cornet, Co Kieboom, Leendert Hoogendoorn, Gerlinde den Hollander en Sylvia Hoogendoorn. Zij verklappen op de website alvast dat de havendag in stijl wordt afgesloten.

http://www.havendagwerkendam.nl