Sleeuwijker Roel Wigman geëerd voor zijn inzet voor natuur in Altena

SLEEUWIJK • 'Roel Wigman, oprichter van Natuurinclusief Altena. Dankzij zijn passie en bevlogenheid is dit stukje natuur tot stand gekomen.' Het zijn de woorden op een plaquette op een nieuw bankje aan de Vlietstraat in Sleeuwijk.

Burgemeester Egbert Lichtenberg en Hank Schuitemaker onthulden woensdagmiddag in het bijzijn van Roel Wigman het gedenkplaatje, dat aangebracht is op een nieuwe, stoere eiken bank.

Bankje

Het was o.a. Annie Koetsier, die het idee opperde om een bank neer te zetten aan de Vlietstraat. "Elke dag loop ik er met mijn hondje en ik zag eens twee dames die in het grasveld bezig waren en toen zei ik: 'Er moest hier eigenlijk een bankje komen. Kunnen we even op uitrusten'."

Een goede suggestie, reageerde Hank Schuitmaker. "En dan gelijk met een plaquette erop ter ere van Roel Wigman", dacht Schuitmaker hardop. De gemeente Altena werd ingeschakeld om als sponsor op te treden. Eind van het liedje: het sein werd op groen gezet.

Zodoende toog burgemeester Lichtenberg woensdag naar de Vlietstraat voor de onthulling van bank en plaquette.

"Roel Wigman heeft heel veel gedaan voor Natuurinclusief Altena. Hij heeft veel ideeën en levert ook een grote bijdrage aan de discussie rondom het klimaat. Vandaar dat we dit graag sponsoren", sprak Altena's burgervader vooraf aan de onthulling.

Verrassing

Voor Roel Wigman was het een complete verrassing. Hij voelde zich zichtbaar vereerd. "Nee, ik wist van niets. Het geeft me wel een goed gevoel dat de mensen dit voor je regelen", reageerde de Sleeuwijker enigszins beduusd.

Meer bomen

De plaquette geeft Roel Wigman nog meer energie om zich in te zetten voor de natuur in Altena. Samen met de andere leden van Natuurinclusief Altena is hij inmiddels bezig met een volgende project: meer bomen in de gemeente Altena.