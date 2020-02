De Ark uit Meeuwen wint verkeersquiz Altena

NIEUWENDIJK/MEEUWEN • Basisschool De Ark uit Meeuwen heeft de verkeersquiz in de gemeente Altena gewonnen.

De finale, die ging tussen vijf scholen, werd woensdagmorgen gehouden in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk.

Vier leerlingen

De prestatie van De Ark is opmerkelijk, omdat de Meeuwense school maar vier leerlingen in groep zes en zeven heeft. Zodoende moesten Deborah, Elora, Maartje en Arne de eer hoog houden en dat deden ze goed. Zelfs in de voorronden waren ze al de beste van de twintig scholen.

Uitslag: 1. De Ark (Meeuwen) 28 punten; 2. Sigmondschool (Werkendam) 27 punten; 3. De Sprankel (Dussen) 25 punten; 4. De Peppel (Dussen) 23 punten; 5. De Morgenster (Sleeuwijk) 23 punten.