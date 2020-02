Finalisten BizAwards Altena bekend

ALTENA • De finalisten van de derde editie van de ondernemersverkiezing BizAwards Altena binnen het Land van Heusden en Altena zijn bekend.

Uit de vele tientallen nominaties selecteerde de jury uiteindelijk acht kandidaten.

In de categorie Ondernemer van het Jaar 2019 zijn genomineerd: Bas de Peuter van The Dutch Nightcrawlers in Almkerk; Christian en Henri de Jong van ADJ Milieutechniek in Werkendam en Marco van Driel en Kees van Wendel de Joode van Technical & Maritime Services in Werkendam.

In de categorie Zelfstandig Professional van 2019 zijn genomineerd: Bart Verkade van Verkade Management & Advies in Woudrichem; Dimar Pelle van Pelle Interieurbouw in Andel en Ruud Visser van Bruud! in Werkendam.

Bedrijfsbezoeken

De vijfkoppige jury beoordeelt de komende periode de finalisten. Dit doet men onder andere nog door bedrijfsbezoeken. De vakjury toetst de kandidaten veder op zaken als ondernemersvisie, bedrijfsstrategie, innovatie en duurzaamheid, maar ook op elementen als marketing, het onderscheidend zijn, motivatie en presentatie.

De ontknoping van deze selectie, onder toeziend oog van De Rivieren Notarissen, voltrekt zich zoals gezegd op 26 maart aanstaande.

Twee van de genoemde ondernemers mogen zich in hun categorie dan een jaar lang winnaar noemen van de derde editie van BizAwards Altena. Een award die wordt georganiseerd door Stichting B2B-platform Ondernemend Altena en wordt gesteund door verschillende bedrijven, ondernemersverenigingen en de gemeente Altena. BizAwards Altena wil bijzonder ondernemerschap in Altena zichtbaar maken en waarderen onder het motto: 'Door waardering ontstaat verbinding.'

Kaarten

Wie de finaleavond in Servicebioscoop Hollywoud in Almkerk wil bijwonen kan via de website kaarten bestellen.

De tickets kosten 25 euro per stuk en zijn inclusief consumpties.

http://www.bizawardsaltena.nl