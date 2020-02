Andelnaar vreest voor 'nutteloze, groene maatregelen'

ANDEL • Andelnaar Wim Verbaarschot wil een kritische en open discussie over de noodzaak van het CO2-neutraal maken van Altena.

Wim Verbaarschot rookt graag een sigaartje. "Voor de gezelligheid", zegt hij. Het zou goed kunnen dat hij zijn genot moet afzweren. Misschien stoort zijn rokerij op den duur ook wel het CO2-proces. Maar dat is toekomstmuziek. Verbaarschot, in het dagelijks leven proces-operator bij Shell Moerdijk, stoort zich momenteel aan de gedachte dat iedereen in Altena wel achter het verhaal van de gemeente, dat onlangs in Fort Altena werd gelanceerd, staat.

Altena Klimaat van Tafel

Daarom is hij een Facebookpagina gestart onder de naam 'Altena Klimaat van Tafel', een verwijzing naar de klimaattafels, die de gemeente organiseert. Altena wil in het jaar 2046 CO2-neutraal zijn en vraagt de inwoners daarvoor om ideeën.

"Je hoort weinig argumenten of iedereen hier werkelijk voor is", zegt Verbaarschot, die spreekt namens een groep bezorgde burgers. "Er is best een groep mensen die zich ergeren aan dat er geen aandacht wordt geschonken aan de vraag of het verhaal van klimaatverandering wel klopt. Wie beïnvloedt het klimaat? De mens? Wij denken van niet. Wij zijn geen klimaatontkenners, maar gaan uit van een soort realisme. Het klimaat is al eeuwen aan het veranderen. Dat doet de natuur. En dan zouden wij moeten gaan proberen het klimaat te beïnvloeden? Wij geloven er niet in dat de mens dit kan beïnvloeden."

Verbaarschot is het eens met de bewering van de wetenschappers die bijvoorbeeld zeggen dat het warmer worden van de aarde een astronomische oorzaak is. Die groep wetenschappers zegt dat er elke 26.000 jaar een ijstijd is. De laatste was 12.500 jaar geleden. De komende jaren, pakweg tussen de 100 en 200 jaar, zou het steeds warmer worden en vervolgens zouden we langzaam weer naar de volgende ijstijd toe gaan en dat onderschrijft de Andelnaar.

Druiven

Een puur natuurlijk proces, beweren de wetenschappers die maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken maar onzin vinden. Duizend jaar geleden zouden volgens hen op Groenland zelfs druiven hebben gegroeid.

De groep Verbaarschot vreest dat het hele klimaatdebat in de gemeente Altena al een gelopen race is.

Zonnepanelen

"Wij zijn bang dat het debat aan de zogenaamde klimaattafels een non-discussie gaat worden met een eenrichtingsverkeer van dure maatregelen in de vorm van zwaar gesubsidieerde zonnepanelen op onze huizen, het gasvrij maken van dorpen en wijken en nutteloze, zogenaamd groene maatregelen, die totaal geen zoden aan de dijk zetten."

Wim Verbaarschot wil dan ook aandacht vragen voor de andere kant van de medaille. Hij wil de inwoners van Altena wakker schudden. "We kunnen het geld vooralsnog beter aanwenden om het gat binnen de wmo te dichten of om huizen te bouwen. Ik ben tegen subsidies. De hele klimaatwaanzin hangt samen van subsidies", aldus de Andelnaar.

Als tegengeluid heeft Verbaarschot dus een Facebookpagina opgetuigd. "Wij proberen via Facebook met een gefundeerd tegengeluid te komen, voordat die trein gaat rijden. Dat gaat ons als burgers dus echt honderden euro's per maand kosten."

Tijdens de eerste klimaattafel in januari op Fort Altena wilde Verbaarschot al in het openbaar vragen stellen, maar daar kreeg hij geen fiat voor. "'Daar was die avond niet voor', zeiden ze. Ik heb na afloop wel met wethouder Roland van Vugt gesproken. Ergens begin mei kunnen we tijdens de Altenatafels inspreken. Daar gaan we ook zeker gebruik van maken."

Symposiuim

In de tussentijd zit Verbaarschot niet stil. Zo wordt er op donderdag 27 februari in Het Brabantse Land in Giessen een symposium Clintel Kamer van Altena gehouden. Sprekers zijn Marcel Crok, wetenschapsjournalist en oprichter van Stichting Climate Intelligence (Clintel), een 'onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid', en klimaatdeskundige Theo Wolters.

Voor het symposium heeft Verbaarschot ook een uitnodiging gestuurd naar burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Altena. De avond begint om 19:00 uur en aanmelden kan via altenaklimaatvantafel@gmail.com.

Marry Bouman