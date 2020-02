De Stuiter speelt 'Les Miserables' in aardappelschuur

SLEEUWIJK • Bestuur, spelers en makers van De Stuiter gaan zaterdag de locatie bekijken voor hun nieuwste theaterstuk 'Les Miserables'.

Eind juni bouwen zij het 'Stuiterdorp' op in de aardappelschuur op de boerderij van de familie Jagtenberg aan de Kooikamp in Sleeuwijk. De betekent dat De Stuiter voor de derde keer in het bestaan dus niet buiten maar binnen, in een aardappelschuur, speelt.

De kaartverkoop voor de voorstellingen start begin mei. Speeldata van Les Miserables zijn 18,19, 20, 25, 26 en 27 juni. Kaartjes zijn vanaf begin mei online te verkrijgen via de website van De Stuiter.

http://www.destuiter.nl