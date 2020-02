Internationale Vrouwendag in Altena

Riet de Graaf uit Nieuwendijk, bestuurder bij Waterschap Rivierenland, won in 2019 de Toontje Sprenger Pluim.

ALMKERK • In het kader van Internationale Vrouwendag wordt op vrijdag 6 maart op het gemeentehuis in Almkerk een middag met als thema 'Persoonlijke ontwikkeling ervaar ik als vrijheid' gehouden.

Dagvoorzitter Eef Langenveld, directeur Vermogensmanagement bij Rabobank zal het forum van deze dag - met o.a. wethouder Paula Jorritsma en Anne-José Haaksema van Matchability - aan de aanwezigen voorstellen en met hen in gesprek gaan over hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarna gaat het gezelschap in gesprek over drie stellingen.

Toontje Sprenger Pluim

Hannie Visser-Kieboom zal weer de Toontje Sprenger Pluim uitreiken en de bytes worden verzorgd door Reem van RMkitchen in samenwerking met de HartenBrigade. Daarnaast ontvangt iedereen na afloop van de middag een gesigneerd exemplaar van de roman 'Eerste reserve' van Rijan van Leest.

Deelname kost 10 euro per persoon en dit bedrag wordt geheel gedoneerd aan 'Vrouwen in Tsjaad'. Aanmelden kan via de website.

http://www.vrouwenaltena.nl