Marianne Vos te gast in Mèèuwense Proat

MEEUWEN • Een lang gekoesterde wens gaat voor het dorpshuis van Meeuwen in vervulling: wielrenster Marianne Vos komt op donderdag 27 februari naar de Mèèuwense Proat.

De formule van deze echte dorpsavond is simpel, aantrekkelijk en doeltreffend. Telkens komen vier dorpsbewoners aan het woord en vertellen over hun werk, hobby, verdriet enz. De telkens goed gevulde zaal luistert aandachtig. Tussen de bedrijven door is er muziek, declamatie of samenzang.

Wielrennen

Deze komende Mèèuwense Proat kent met Vos overigens 'slechts' één gast. Zij staat deze avond stil bij de meest aansprekende overwinningen, vertelt over teleurstellingen, praat de mensen bij over haar leven na het wielrennen.

Als oud-inwoonster van Meeuwen hoort ze nog altijd bij het dorp. Twee keer een half uur zal ze de zaal weten te boeien. Tijdens de pauze is er tijd voor gezellige dorpspraat onder het genot van een drankje.

Entree is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. De zaal gaat open om 19:30 uur. Aanvang van de gesprekken is om 20:00 uur.