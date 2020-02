Overname 'De Werkendamse' door Kemkens uit Oss

WERKENDAM • De meerderheid van de aandelen van de Werkendamse Verwarmings Centrale en de Werkendamse Verwarmings Industrie zal vanaf 2 maart in handen zijn van installatiebedrijf Kemkens uit Oss.

'De Werkendamse' behoudt de naam en zal zelfstandig in de huidige vorm blijven functioneren. De overname heeft geen gevolgen voor de zo'n 100 medewerkers. Het bedrijf behoudt zijn zelfstandigheid in dienstverlening. Tevens blijft de dagelijkse leiding in handen van Johan Hakkers en Gerrit Smits.

De Werkendamse Verwarmings Centrale BV en de Werkendamse Verwarmings Industrie BV - in de volksmond beter bekend als 'de Werkendamse' - hebben dinsdag met Kemkens Oss BV een koopovereenkomst gesloten ter overname van 90 procent van de aandelen in het Werkendamse bedrijf.

De familie Paans behoudt een minderheidsbelang in het bedrijf om haar 'blijvende betrokkenheid' te tonen. "Kemkens BV is net als de Werkendamse een familiebedrijf en past goed bij de Werkendamse cultuur", stelt het bedrijf in een persbericht.

Niet over één nacht ijs

De familie Paans heeft, na 55 jaar voor de Werkendamse te hebben gezorgd, dit jaar voor een aandelenoverdracht gekozen om het voortbestaan van het bedrijf zeker te stellen. De familie geeft aan dat ze niet over één nacht ijs is gegaan bij het nemen van deze beslissing.

Het bedrijf is in 1964 opgericht door Teus Paans en zijn broers en daarna voortgezet door zijn dochters.

Algemeen directeur Sandra den Haan-Paans vertelt: "De band tussen het bedrijf en de medewerkers met ons gezin maakte dat deze stap zeker niet eenvoudig was. Maar juist in het belang van deze medewerkers hebben wij voor deze weg gekozen. Zowel wij als familie als de huidige directie zijn ervan overtuigd dat Kemkens de juiste partij is om de Werkendamse voort te zetten en sterker te maken dan ooit."