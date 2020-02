CDA: 'Liggen er loden leidingen in Altena?'

ALTENA • Het CDA wil van het college weten of het plannen heeft om uit te zoeken of er in de gemeente Altena loden leidingen in de grond liggen.

Uit een enquête van NOS blijkt dat het niet bekend is of in gemeentelijke gebouwen, huurwoningen, koopwoningen, bedrijfspanden, scholen, kerken en kinderopvanglocaties loden leidingen aanwezig zijn. Altena zou daar op dit moment ook geen onderzoek naar doen.

Het CDA wil dat inwoners in ieder geval goed geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over hoe ze hun huis, schoolgebouw of kerk kunnen controleren op de aanwezigheid van loden leidingen.

Giftig

Vooralsnog zijn geen signalen van bezorgde inwoners binnengekomen, zegt CDA-raadslid Tineke Zaal. "Juist dat willen we met goede voorlichting voorkomen. Lood is een zwaar metaal, dat giftig is. Je wilt toch echt niet dat dat uit de kraan komt."

Loden leidingen werden gebruikt in gebouwen van voor 1960 en water drinken dat door die leidingen gegaan is, is schadelijk voor de gezondheid. Teveel inname van lood kan bij kinderen leiden tot een afname van het IQ en volwassenen die veel loodhoudend kraanwater drinken (meer dan 2 liter per dag) lopen risico op nierschade of een licht verhoogde bloeddruk.

Het belangrijkste advies blijft dan ook om loden leidingen te vervangen, aldus het RIVM, de Gezondheidsraad en de GGD.