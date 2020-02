Primeur voor jarige Klaitrappers

DUSSEN • Carnaval is dit jaar meer dan ooit het onderwerp van gesprek in Dussen. Voor het eerst is De Dussenaar de centrale feestlocatie in Klaiendam.

Margret van der Stelt heeft al ruim twintig keer meegedaan aan de Kletsmaaiersavond, maar in de aanloop naar de editie van 2020 is ze toch een beetje zenuwachtig. Dit jaar staan Trien, het personage waar Margret al jaren de lachers mee op haar hand krijgt, en de andere sauwelaars namelijk voor het eerst op het podium van De Dussenaar, de nieuwe multifunctionele accommodatie middenin het dorp.

De Koppelpaarden

Dat is toch wel even iets anders dan het vertrouwde decor van De Koppelpaarden, vertelt ze. "Daar zat alle deelnemers samen in de kelder te wachten tot ze op mochten. Het was een soort artiestenkamer, altijd goed verzorgd. Soundchecken deden we twee uurkes vooraf", klinkt het lachend.

Dat geluid moet zeker in de sporthal van De Dussenaar, waar in één avond ook nog eens evenveel toeschouwers vermaakt moeten worden als over twee avonden in De Koppelpaarden, op orde zijn. "En zitten de mensen niet te ver af? Spannend allemaal."

Zaterdag konden Margret en alle andere Klaitrappers in ieder geval vast wennen aan De Dussenaar, want ook komende carnaval zijn alle carnavalsvierders er welkom. De sportzaal wordt omgebouwd tot 'feesthut' voor jong en oud. Een primeur voor de carnavalsstichting, die dit jaar bovendien het 55-jarig bestaan viert, vertelt Martin van Biesen, voorzitter van De Klaitrappers en sinds enkele jaren ook bekend als Prins Bies den Eerste.

Koppen bij elkaar

"De kasteleins van 't Pleintje en De Koppelpaarden hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben besloten om gezamenlijk carnaval te organiseren in De Dussenaar. Afgelopen jaren zag je dat het feest teveel verspreid was. Cafés deden van alles om volk binnen te krijgen en daardoor was het met pieken erg druk en daarna ging iedereen weer naar de andere kroeg, want daar stond weer een andere artiest op te treden. Nu wordt in De Dussenaar van 14:00 uur tot 1:00 uur gezorgd voor een doorlopend programma voor jong en oud en hoeven mensen niet meer te kiezen. Het is mooi dat deze kasteleins op deze manier willen investeren in een laagdrempelig feest voor álle Dussenaren."

Cees Schalken

2020 is sowieso al een bijzonder jaar voor De Klaitrappers. De stichting staat dit hele jaar nog uitgebreid stil bij het 55-jarig bestaan en viert voor het eerst carnaval zonder oud-voorzitter, -prins en boegbeeld Cees Schalken, die in oktober overleed.

"Een groot gemis voor De Klaitrappers. Ik heb veel van hem geleerd. Zijn overlijden heeft mij persoonlijk diep geraakt", zegt Martin. "Cees was al een aantal jaar gestopt bij De Klaitrappers, maar op de achtergrond was hij nog altijd actief. Hij heeft carnaval in Dussen op de kaart gezet."

Cees vond ook het sociale aspect van carnaval erg belangrijk. Dankzij hem zijn De Klaitrappers betrokken bij lief en leed in het dorp. Tegen carnaval zetten ze een traditie voort en brengen ze een bloemetje bij eenzame en zieke mensen in Dussen. Of, zoals Martin het zegt, bij mensen die 'aan de verkeerde kant van de lolgrens zitten'. "En dit jaar doen we dat voor het eerst ter herinnering aan Cees. Hij was zeker bij de oudere mensen een graag geziene gast."

Op 26 februari is Dussen vanwege het jubileum dus nog lang niet uitgecarnavald, maar het is eerst nog afwachten hoe de nieuwe vorm aanslaat in het dorp. "Er is hier nog nooit zoveel over carnaval gepraat als dit jaar", merkt Margret op. "Sommige mensen zijn sceptisch en vragen zich af of het wel wat gaat worden in De Dussenaar. Maar ik zeg juist: 'Geef het een kans'. Ik hoop dat het nieuwe jasje iedereen comfortabel om de schouders valt."

Leerjaar

Voor De Klaitrappers ligt er de uitdaging om alle feestvierders het weer naar de zin te maken, beseft Martin. "Dit jaar is een onbeschreven blad, een leerjaar. Carnaval in De Dussenaar moet weliswaar nog groeien, maar ik zou tegen iedereen willen zeggen: 'Omarm dit initiatief'."

Tom Oostra