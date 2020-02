Clubkampioenschappen bij WIK

WIJK EN AALBURG • Ruim 120 leden van WIK deden zaterdag in d'Alburcht in Wijk en Aalburg mee aan de clubkampioenschappen.

In de ochtend turnden de selectieleden van WIK. De selectie telt 30 turnsters in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. De meiden turnen op verschillende niveaus en het publiek kon genieten van mooie oefeningen. Daarna was het de beurt aan de recreanten van WIK.

De dag werd afgesloten door stoere peuters en kleuters die een gymparcours aflegden en een Nijntje-dans opvoerden. Gevolgd door de damesgroep met special guests Manon, Anne, Fay en David. De groep bestaat uit turnsters in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Zij lieten zien dat je nooit te oud bent om te (leren) turnen. Het publiek was duidelijk onder de indruk van de sprongen op de grote trampoline. Aan het eind van de dag ontving iedere deelnemer een medaille en diploma.

Prijzen

Buurtsportcoach Gidion van Dijk reikte de gouden, zilveren en bronzen bekers uit. De wisselbekers zijn dit jaar gewonnen door Estelle Kant (grote selectie), Fenna Groeneveld (kleine selectie), Jaylee van Rijswijk (groep 3 & 4), Rosalyn Mouthaan (groep 5, 6 & 7), Marielle de Waal (groep 8 & VO) en Quinten de Bruin (jongens).

De volgende wedstrijd is op zaterdag 4 april. Dan nemen de recreanten van W.I.K. het in de Driekamp op tegen de leden van S&V uit Eethen en Lios uit Veen.