Meesterwerk door Collegium Altena

WOUDRICHEM • Collegium Altena voert op vrijdag 3 april in Woudrichem de Johannes Passion uit, gebaseerd op het proces en veroordeling van Jezus volgens het Johannes-evangelie.

Waarom stromen kerken vol bij uitvoeringen van passions van Johann Sebastian Bach, 187 in het afgelopen jaar. Vanuit alle lagen van de bevolking komen mensen luisteren. Zelfs het volledige kabinet zit in de stille week weer te genieten bij een uitvoering in Laren.

In de Johannes Passion worden de uitspraken van de hoofdpersonen, zoals Jezus en Pilatus en de evangelist, gezongen in solopartijen. Deze solo's worden afgewisseld met koralen door het koor, als reactie op het verhaal. Dit met schitterende vierstemmige liederen van Bach, zoals je die nu ook nog in de kerken hoort. Soms vertolkt het koor het volk, waarbij alle stemmen door elkaar heen klinken, maar toch in een structuur waar Bach bekend mee is geworden.

Anneke Heutink

Collegium Altena wordt tijdens de uitvoering begeleid door Ensemble Archipel, een klein orkest compleet met strijkers, blazers en orgel onder leiding van Anneke Heutink. Daardoor kom je soms ogen en oren te kort en besef je dat één keer naar de Johannes luisteren en kijken eigenlijk niet genoeg is. Met een uitgebreid programmaboekje, met toelichting en vertaling van de Duitse tekst, helpt het koor de bezoeker om zoveel mogelijk te genieten.

Door een aantal sponsoren en een bijdrage van de gemeente is het gelukt om de toegangsprijs voor dit concert laag te houden. Collegium Altena nodigt dan ook iedereen van harte uit om te komen genieten van dit meesterwerk. Het aantal plaatsen in de kerk is beperkt en reserveren kan via www.collegiumaltena.nl.