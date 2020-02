Sneeuwklokjes kijken in Duyls Bos

ALMKERK • In natuur- en cultuurhistorisch centrum Duyls Bos aan de Duijlweg in Almkerk staan momenteel duizenden sneeuwklokjes te stralen.

Iedereen is zaterdag 15 en zondaag 16 februari tussen 10:00 uur en 16:00 uur van harte welkom om te komen genieten en te speuren wat ze nog meer aan bloeiende planten kunt ontdekken. Het is raadzaam om schoeisel aan te trekken dat tegen een beetje modder kan.

Voor automobilisten is de toegang vanaf de Midgraaf, er staat een banner aan de weg. Voetgangers en fietsers kunnen via de poort aan de Duijlweg, ook daar staat een banner. Voor mensen die slecht ter been zijn is beperkte parkeerplaats op het terrein via de poort aan de Duijlweg.