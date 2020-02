Waardhuizen bouwt een nieuwe kerk

WAARDHUIZEN • Nog drie zondagen kunnen de leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in hun huidige kerk het Woord van God horen. Daarna wordt hun kerk gesloopt en verkassen de kerkgangers voor maanden naar Rijswijk. Om eind 2020 terugkeren in een geheel nieuwe kerk.

Bas Elshout, één van de leden van de bouwcommissie, vertelt dat de huidige kerk van 1953 een aantal gebreken heeft.

"We zijn al zeker tien jaar bezig met de nieuwbouwplannen. Bij de bouw in 1953 is bezuinigd op de fundering, daardoor is de kerk inmiddels al zo'n dertig centimeter scheef gezakt. Toen we een keer nieuwe ramen wilden zetten, sprongen ze er steeds weer uit. Ook staan de banken erg dicht op elkaar en is het liturgisch centrum te klein om bijvoorbeeld een koor te laten optreden."

Maar ook de hal nodigde niet echt uit om na de dienst nog even een praatje te maken of koffie te drinken. Het tienjarenplan voor de bouw van de kerk was nodig om tot een keuze te komen waar iedereen achterstond, aanvankelijk vond niet iedereen de bouw van een nieuwe kerk noodzakelijk.

Sparen

Ook het verkrijgen van geld voor de bouw vergde enige jaren. Door een nalatenschap en een bijdrage van 1500 euro van alle 325 gemeenteleden kan nu toch gebouwd worden. De nieuwbouw is begroot op 1,25 miljoen euro.

De nieuwe kerk heeft straks geen hal meer aan de voorzijde, de entree komt aan de zijkant. Doordat de kerk breder wordt biedt deze straks meer plaats voor het liturgisch centrum. De preekstoel wordt verplaatst naar de straatzijde van de kerk. Het huidige zalencentrum achter de kerk blijft behouden, maar wordt wel gerenoveerd. Daar komt de hal met een grote ontvangstruimte, waar koffie geschonken kan worden vanuit de keuken.

De kerkzaal wordt straks door een glazen schuifwand gescheiden van de hal, zodat bij diensten met veel kerkgangers meer ruimte gemaakt kan worden.

1 maart

Donderdagavond hield de kerk een informatie avond voor de omwonenden. Op 1 maart wordt de laatste kerkdienst gehouden in het pand, daarna wordt de kerk leeggehaald. Halverwege maart begint de sloop, die door de gemeenteleden zelf ter hand wordt genomen.

De staalconstructie voor de nieuwe kerk wordt eveneens door zelfwerkzaamheid gebouwd, op 1 april begint de aannemer met de bouw van de kerk.

"Het orgel wordt afgebroken door orgelbouwer Van Rossum uit Wijk en Aalburg, het wordt tijdelijk opgeslagen zodat we het in de nieuwe kerk weer kunnen opbouwen", zo vertelt Peter 't Hoog, eveneens lid van de bouwcommissie die bestaat uit Kees Kant en het oudste lid Jan Pruijssen. Hij was nog betrokken bij de bouw van de kerk in 1953. Het ontwerp van de nieuwe kerk vertoont veel gelijkenis met de huidige kerk.

Kerst

"We verwachten dat de aannemer in december de kerk kan opleveren, zodat we met Kerst weer in Waardhuizen kunnen kerken. Gemeenteleden worden betrokken bij de afbouw, zoals het schilderwerk en de afbouw van de toiletten. Wij zijn echt een kerk van doeners", zo legt Elshout uit.

Dat wordt bevestigd door de doorlopende presentatie van de nieuwbouw, daarin is een foto te zien van het nieuwe kerktorentje van zes meter hoog dat geheel uit aluminium is opgetrokken en door de gemeenteleden zelf werd gebouwd. Bovenop het torentje wordt straks de haan van de huidige kerktoren geplaatst. Veel van het interieur van de huidige kerk zal verdwijnen, zoals de preekstoel en het doopvont. De kerkbanken krijgen een tweede leven in Roemenië.

"We hebben de banken geschonken aan een oude kerk, enkele van onze gemeenteleden hebben daar al jaren een project. Zij kunnen onze banken nog goed gebruiken".

Voor de twee zondagse diensten van 11:00 en 18:30 uur wijken de gemeenteleden na 1 maart tijdelijk uit naar de Gereformeerde kerk in Rijswijk. De Rijswijkers moeten die maanden dan wat inschikken door in de ochtend om 9:00 uur ter kerke te gaan.

door Hannie Visser-Kieboom