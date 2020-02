Richard van der Koppel mag monument Merwedegijzelaars maken

GENDEREN • Richard van der Koppel uit Genden heeft de eer het monument voor de Merwedegijzelaars te mogen realiseren.

Het was spannend, maar de herkenning van de nabestaanden in het ontwerp, gaf de doorslag. Richard van der Koppel gaat daarom het monument voor de Merwedegijzelaars realiseren.

Donderdag 6 februari presenteerden drie kunstenaars hun ontwerp aan de commissie. De commissie, bestaande uit de nabestaanden van de Merwedegijzelaars en een afvaardiging van de 4 en 5 mei comités, waren aangenaam verrast met de mooie en bijzondere ideeën.

"Met passende emotie komt het verhaal van de Merwedegijzelaars tot zijn recht in het ontwerp", aldus de commissie.

Het was een spannende race om tot het winnende ontwerp te komen In januari werden uit 14 inzendingen drie kunstenaars gekozen die een ontwerp hebben gemaakt voor het monument. De kunstenaars van deze ontwerpen kregen donderdag de kans om hun ontwerp te presenteren.

Drie delen

Het monument wordt bijzonder. Niet alleen vanwege het onderwerp, maar ook omdat het een monument in drie delen wordt, dat ieder op zich een monument is, dat 'af' is. De drie monumenten komen te staan in de gemeentes Altena, Hardinxveld- Giessendam en Sliedrecht.

De drie ontwerpen waren ieder voor zich bijzonder, waardoor het voor de jury een lastige keuze was.

Merwedegijzelaars

Het monument is een nagedachtenis aan de Merwedegijzelaars. In 1944 werden honderden overwegend jonge mannen aan weerszijden van de Merwede opgepakt en weggevoerd naar de kampen Vught en Amersfoort en veel van hen later naar Duitsland. Zo'n 25 van deze mannen keerden na de oorlog niet terug.

De onthulling van het monument vindt plaats in mei, op verschillende plekken in de drie gemeenten.

Meer informatie: https://merwedegijzelaars.nl/.